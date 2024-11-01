El FMI ya trabaja en un segundo waiver consecutivo para la Argentina por la falta de acumulación de reservas

Fuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan por descontado que el organismo concederá un segundo waiver consecutivo por inobservancia de la meta de reservas netas internacionales (RIN) en las próximas dos semanas y asume que el Banco Central no alcanzará los objetivos pactados, ya flexibilizados en revisiones anteriores.
| etiquetas: argentina , fmi , bcra , falta de reservas
- Milei gana con promesas de un programa económico que se muestra un fracaso importante,
- Trump promete cosas que no cumple,
- Los argentinos votan a Milei (otra vez), cuando en realidad están votando la promesa de Trump,
- Los bancos de EEUU dicen que ellos no ponen un duro,
- Argentina se mete en un lío importante porque se queda sin opciones,
- El FMI, con dinero de todos los países occidentales, compra dólares para dárselos a argentina a fondo perdido,
Que os quede claro: Los que apoyais a estos gobiernos protrump sois unos pagafantas.
Entre otras cosas porque el propio gobierno de Trump os despreciaría si intentais ir allí a trabajar (o incluso si estáis allí de vacaciones).
www.bancsabadell.com/bsnacional/es/blog/covenants-y-waivers-claves-al-.
Para #_3 que, además de ser ignorante, me tiene bloqueado, me pregunto si ya le he puesto en su sitio antes.