Argentina: La deuda pública cayó al 48% del PIB y ya es más baja que la de Brasil, Mexico o Uruguay

La deuda pública de Argentina registró una fuerte caída durante 2025 y se ubica en niveles inferiores a los de países como Brasil, México y Uruguay, de acuerdo con estimaciones de la consultora Deloitte. Según el informe, la relación entre deuda pública y Producto Bruto Interno (PBI) habría descendido hasta el 48%, consolidando una tendencia iniciada tras el cambio de política fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. El recorte del gasto público en términos reales permitió alcanzar dos superávits fiscales consecutivos.