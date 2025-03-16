Argentina: La deuda pública cayó al 48% del PIB y ya es más baja que la de Brasil, Mexico o Uruguay

La deuda pública de Argentina registró una fuerte caída durante 2025 y se ubica en niveles inferiores a los de países como Brasil, México y Uruguay, de acuerdo con estimaciones de la consultora Deloitte. Según el informe, la relación entre deuda pública y Producto Bruto Interno (PBI) habría descendido hasta el 48%, consolidando una tendencia iniciada tras el cambio de política fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. El recorte del gasto público en términos reales permitió alcanzar dos superávits fiscales consecutivos.
De todos modos fíate de Deloitte, de Milei y de los datos de ambos
La prima de riesgo indica el riesgo de que te devuelvan la pasta o no. Mientras siga Trump metiendo dólares para la bicicleta financiera, ese país sale rentable. Cuando vacíen las arcas, será otra cosa.
El tema es que si un país no tiene gasto público porque deja de prestar servicios públicos a sus ciudadanos puede bajar la deuda. A los inversores extranjeros que la gente se quede sin sanidad o sin servicios públicos le da lo mismo. Le importa que ese país le devuelva el dinero prestado con intereses.
Mientras Trump le diga dando dinero a Milei porque le cae bien pues seguirá funcionando el chiringuito.
Yo debía mucho dinero, así que llevo varios meses sin comer nada, he apagado la luz y cerrado el agua, no me caliento, no me baño,, y por supuesto nada de medicinas
..estoy reduciendo la deuda..además, estoy mal vendiendo lo poco que tengo..antes muerto que endeudado.Soy un maravilloso gestor.eso si..unos avioncitos si voy a comprar, y más mamandurrias.
Por cierto, la misma notica sólo se publica en medios españoles desde hace año.
Aquí una de Marzo 2025
Nuevo 'milagro' de Milei: reduce la deuda del 99,5% al 45% del PIB
www.libertaddigital.com/libremercado/2025-03-16/nuevo-milagro-de-milei
Sospechoso al menos.
El equilibrio fiscal alcanzado en 2024 y 2025 redujo la necesidad de financiamiento adicional y contribuyó a la baja de la deuda. Para 2026, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI, con cuentas consolidadas equilibradas.
Todo el mundo sabe que un superhabit del 1,5% en dos años equivale a un 50% de la deuda
USD 370.673M
Deuda de diciembre de 2025:
USD 455.067 M
www.swissinfo.ch/spa/gobierno-de-milei-transfiere-deuda-del-banco-cent
Gobierno de Milei transfiere deuda del Banco Central al Tesoro para bajar la inflación
Es como si yo le transfiero la hipoteca a mi esposa (no estoy divorciado ni en régimen de ganaciales) y digo que yo no debo nada.
Que en año y medio le deja la deuda de EEUU en beneficios.
No, si no es lloro, es contextualizar "el milagro" ..en mi casa estamos por matar a los abuelos o privarles de todo, así reducimos gastos y ganamos fana de buenos gestores ..por eso lo de las boludeces, porque ,primero, es de boludo dar credibilidad a los informes de parte de Deloitte,y segundo, porque dejando atras a los más débiles y en la calle a otros, normal que gaste menos..
La pobreza cae también.
Sospechoso.