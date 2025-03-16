edición general
Argentina: La deuda pública cayó al 48% del PIB y ya es más baja que la de Brasil, Mexico o Uruguay

La deuda pública de Argentina registró una fuerte caída durante 2025 y se ubica en niveles inferiores a los de países como Brasil, México y Uruguay, de acuerdo con estimaciones de la consultora Deloitte. Según el informe, la relación entre deuda pública y Producto Bruto Interno (PBI) habría descendido hasta el 48%, consolidando una tendencia iniciada tras el cambio de política fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. El recorte del gasto público en términos reales permitió alcanzar dos superávits fiscales consecutivos.

jonolulu
Con la inflación disparada la deuda se paga sola. Y un coche parado no gasta gasolina

De todos modos fíate de Deloitte, de Milei y de los datos de ambos
Pontecorvo
#4 Si el país se está volviendo más insolvente, desde luego que no tiene sentido que el riesgo país esté ya en los 500 puntos (y bajando). Parece que en Menéame sólo hay que fijarse en los datos pero cuando dejan mal a Milei.
Sergio_ftv
#7 La prima de riesgo es bastante subjetiva. Por ejemplo, si un país invierte 0 en sanidad, educación, seguridad vial, etc., entonces la prima de riesgo baja para los que la ponen, ahora bien, si se invierte en educación y sanidad la prima de riesgo se dispara hasta el infinito para los mismos. Ahora bien, desde el punto de vista de los ciudadanos con lo primero se corre muchísimo más riesgos de acabar en bancarrota personal o con la vida que con lo segundo.
HeilHynkel
#14

La prima de riesgo indica el riesgo de que te devuelvan la pasta o no. Mientras siga Trump metiendo dólares para la bicicleta financiera, ese país sale rentable. Cuando vacíen las arcas, será otra cosa.
PerritaPiloto
#7 Una cosa es la posibilides que los prestamismas (o la agencia de calificación de turno) piensan que hay de impago y otra cosa es cuánto dinero debe un país respecto a lo que se produce en el mismo durante un periodo de doce meses.

El tema es que si un país no tiene gasto público porque deja de prestar servicios públicos a sus ciudadanos puede bajar la deuda. A los inversores extranjeros que la gente se quede sin sanidad o sin servicios públicos le da lo mismo. Le importa que ese país le devuelva el dinero prestado con intereses.

Mientras Trump le diga dando dinero a Milei porque le cae bien pues seguirá funcionando el chiringuito.
Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Se paga sola si está referenciada a tu moneda.
jonolulu
#20 Las emisiones de deuda pública van referenciadas a tu moneda
JohnnyQuest
Atención, que ahora sí vale el ratio de deuda con respecto al PIB!!!
Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Valio para llegar a portada, a ver que pasa con esta...
JohnnyQuest
#3 Si, a ver cuántos argentinos hay en menéame.
Alfon_Dc
#1 #2
Yo debía mucho dinero, así que llevo varios meses sin comer nada, he apagado la luz y cerrado el agua, no me caliento, no me baño,, y por supuesto nada de medicinas
..estoy reduciendo la deuda..además, estoy mal vendiendo lo poco que tengo..antes muerto que endeudado.Soy un maravilloso gestor.eso si..unos avioncitos si voy a comprar, y más mamandurrias.
Findeton
¿Dónde están los que decían que Milei estaba endeudando a Argentina?
Yonny
#1 La deuda ha aumentado, es un hecho.

Por cierto, la misma notica sólo se publica en medios españoles desde hace año.

Aquí una de Marzo 2025
Nuevo 'milagro' de Milei: reduce la deuda del 99,5% al 45% del PIB
www.libertaddigital.com/libremercado/2025-03-16/nuevo-milagro-de-milei

Sospechoso al menos.
HeilHynkel
#10

El equilibrio fiscal alcanzado en 2024 y 2025 redujo la necesidad de financiamiento adicional y contribuyó a la baja de la deuda. Para 2026, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI, con cuentas consolidadas equilibradas.

Todo el mundo sabe que un superhabit del 1,5% en dos años equivale a un 50% de la deuda xD xD
YoSoyTuPadre
#1 La deuda total en diciembre de 2023, cuando entró Milei:
USD 370.673M

Deuda de diciembre de 2025:
USD 455.067 M
Findeton
#19 Me da que tú no entiendes que todos los estados renuevan la deuda. Aparte de que estás diciendo una falacia, el gobierno kirchnerista sí aumentaba la deuda, pero en pesos y por emisión inorgánica (lo cual generaba inflación).
HeilHynkel
No está de más recordar esto.

www.swissinfo.ch/spa/gobierno-de-milei-transfiere-deuda-del-banco-cent

Gobierno de Milei transfiere deuda del Banco Central al Tesoro para bajar la inflación

Es como si yo le transfiero la hipoteca a mi esposa (no estoy divorciado ni en régimen de ganaciales) y digo que yo no debo nada.
Atusateelpelo
Que Trump nombre a Milei Secretario del Tesoro.

Que en año y medio le deja la deuda de EEUU en beneficios.

:troll:
Alfon_Dc
Esté es el hilo de las boludeces?
Pontecorvo
#11 Y de los lloros.
Alfon_Dc
#12
No, si no es lloro, es contextualizar "el milagro" ..en mi casa estamos por matar a los abuelos o privarles de todo, así reducimos gastos y ganamos fana de buenos gestores ..por eso lo de las boludeces, porque ,primero, es de boludo dar credibilidad a los informes de parte de Deloitte,y segundo, porque dejando atras a los más débiles y en la calle a otros, normal que gaste menos..
Pontecorvo
#18 "Dejando atras a los más débiles"

La pobreza cae también.
Alfon_Dc
#21 jjajajajaj, no has pisado argentina últimamente..la pobreza cae?? Jajjajajaj, ya era hora de que se pusiera humor en los hilos.
Yonny
Y todo eso batiendo el record en deuda exterior... deben más que nunca en términos totales.
Sospechoso.
eipoc
Me espero a la noticia que desmienta cada nuevo "milagro" de Milei.
