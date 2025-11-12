Los archivos de Epstein revelan sus vínculos con la extrema derecha europea [EN]

Los correos electrónicos del multimillonario caído en desgracia revelan su celebración de la libertad de Tommy Robinson y su red de influencias en todo el mundo. «Tommy Robinson. ¡¡Buen trabajo!», escribió Jeffrey Epstein en un mensaje de felicitación a una persona anónima después de que el activista de extrema derecha fuera liberado de prisión en 2018. Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, había sido encarcelado por desacato por grabar un juicio a pesar de una orden judicial que prohibía dicha cobertura.