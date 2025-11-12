edición general
Los archivos de Epstein revelan sus vínculos con la extrema derecha europea [EN]

Los correos electrónicos del multimillonario caído en desgracia revelan su celebración de la libertad de Tommy Robinson y su red de influencias en todo el mundo. «Tommy Robinson. ¡¡Buen trabajo!», escribió Jeffrey Epstein en un mensaje de felicitación a una persona anónima después de que el activista de extrema derecha fuera liberado de prisión en 2018. Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, había sido encarcelado por desacato por grabar un juicio a pesar de una orden judicial que prohibía dicha cobertura.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Para sorpresa de nadie xD
themarquesito #4 themarquesito
#1 No olvidemos que Epstein tenía una relación muy estrecha con Steve Bannon
calde #2 calde
Pederastia - Extremaderecha USA - Extremaderecha UE - VOX

Aunque habría que completar más el mapa...
Lyovin81 #3 Lyovin81
#2 Y que Epstein se encargaba de coger por los huevos a personajes influyentes para que favoreciesen los intereses de Israel, no lo olvidemos:
www.democracynow.org/2025/11/12/epstein_israel
...Y recordemos quién es el mentor de Ayuso aquí en España:
www.elplural.com/autonomias/madrid/que-debe-ayuso-israel-mentores-publ

Estamos metidos en un puto cepo sionista. Europa entera lo está.
efectogamonal #5 efectogamonal
Epstain ha abierto el melón del gran conglomerado pederasta que los nazis llevan ocultando durante toda su puta vida, a pesar de ser un puzle de piezas infinitas, ya empieza a tomar forma en el seno de las grandes élites, hilo de dónde empezar a tirar y que estas se van a encargar de franquear a toda costa, en vano, pues la mentira tiene las patas muy cortas y tarde o temprano se sabrá toda la verdad.

SPOILER
Nosotros no estaremos aquí para verlo {0x1f525}
