Archivo de punteros (de ratón) de Amiga

Archivo de punteros (de ratón) de Amiga

Una colección navegable de todos los punteros de ratón Amiga que han existido.

ccguy #1 ccguy
No diréis que no traigo cosas chulas a la vez que inútiles.
pip #6 pip
#1 de inútiles nada, yo tuve un Amiga y esos punteros no los había visto nunca. Está guay verlos.
Pertinax #2 Pertinax *
Y algunos siguen preguntando por el Linux de escritorio. Si ha triunfado en los móviles es precisamente porque no hay punteros. :troll:
pip #4 pip
El puntero de ratón del Amiga era un sprite de hardware, y el ratón se leía con muy buena frecuencia. Iba de puta madre, vaya. Cuando vi los PC de la época, me llamó muchísimo la atención que el ratón no solo iba de puto culo, sino que el cursor a veces parpadeaba e iba mal porque estaba dibujado en un framebuffer.

No fue hasta tiempo después que las tarjetas aceleradoras 2D de Windows que dibujaban el cursor por hardware fueron comunes, y tuvo que pasar mucho más tiempo aún para que la velocidad de muestreo de los ratones de PC igualase al Amiga.
elTieso #3 elTieso
¿Por qué la informática antigua tenía tanto colorín? Como los banners y gif de las primeras webs... geocities...
pip #5 pip
#3 porque el color demostraba tecnología. Los primeros ordenadores eran monocromáticos o con poca capacidad de color. El color molaba.
