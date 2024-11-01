edición general
ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"

La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha emitido este domingo un comunicado en el que considera fundamental que se permita que la investigación independiente sobre el accidente ferroviario en el que murieron 45 personas el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz se lleve a cabo "al margen de especulaciones" que "no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".

jonolulu #2 jonolulu
Se confirma entonces que El Mundo miente cuando dice que el carril era de 1992, para sorpresa de nadie
Relator #4 Relator
#2 Deberían haber sanciones a probadas faltas de ética periodística, otro gallo iba a cantar. Al tercer bulo probado, chapan media redacción por insolvencia.
DORO.C #8 DORO.C
#2 No. Estamos hablando de cosas distintas.
#9 Pitchford
#2 Tengo entendido que la soldadura aledaña al punto de primera rotura es entre un rail del 2023 y otro original del 92. Lo que no tengo claro es si la primera rotura está del lado del rail nuevo y si la segunda rotura, que condujo al hueco de 40 cm, también, pero creo que ambas roturas han sido en el de 2023, que sería el primero en el sentido de paso del Iryo. Si alguien lo tiene claro, que lo diga.
#1 dclunedo
Tirita preventiva, ya que saben que el PSObre está buscando chivo expiatorio y saben como se las gastan....:troll:
Connect #3 Connect
Al final va a resultar que efectivamente fue Manolo que no soldó bien las vías.

De todas maneras estos concursos de adjudicación van muy atados tanto en las medidas a tomar en la obra (logística, seguridad, etc) como en los materiales exactos a utilizar. Si la empresa encargada de una parte de la obra quiso ahorrarse unos euros poniendo material más económico o con personal no formado, se les puede caer el pelo a base de bien.

No suele haber cabos sueltos en estos proyectos. Ni siquiera para mantenimiento. Todo está muy específicado. Si hay un culpable, se sabrá.
sxentinel #5 sxentinel
#3 En mantenimiento lo desconozco, pero durante la obra en la que yo participe, si bien el soldador las firmaba como terminadas, luego íbamos desde la asistencia técnica auscultándolas con ultrasonidos para confirmar el estado y en las que había dudas, se cortaban, se revisaba el perfil entero y se repetían.

Aun que Manolo sea responsable de su trabajo, pasan por muchas manos.
jonolulu #6 jonolulu
#3 ADIF tiene miles y miles de folios de documentación sobre especificaciones técnicas y homologaciones, más allá de lo administrativo
fofito #7 fofito *
#_3 Manolo no va a ser el culpable porque Manolo suelda con la homologación que le dio y válido la empresa,los materiales y técnicas que la empresa le aportó, y las pruebas y tests que la empresa realizó.
Si acaso ,el que acabará pagando el pato es Julián,el ingeniero responsable del departamento de calidad, seguridad o el del coño de la Bernarda con tal de que pague alguien con un mínimo de galones como para que resulte verosímil.
