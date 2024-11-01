ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"

La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha emitido este domingo un comunicado en el que considera fundamental que se permita que la investigación independiente sobre el accidente ferroviario en el que murieron 45 personas el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz se lleve a cabo "al margen de especulaciones" que "no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".
De todas maneras estos concursos de adjudicación van muy atados tanto en las medidas a tomar en la obra (logística, seguridad, etc) como en los materiales exactos a utilizar. Si la empresa encargada de una parte de la obra quiso ahorrarse unos euros poniendo material más económico o con personal no formado, se les puede caer el pelo a base de bien.
No suele haber cabos sueltos en estos proyectos. Ni siquiera para mantenimiento. Todo está muy específicado. Si hay un culpable, se sabrá.
Aun que Manolo sea responsable de su trabajo, pasan por muchas manos.
Si acaso ,el que acabará pagando el pato es Julián,el ingeniero responsable del departamento de calidad, seguridad o el del coño de la Bernarda con tal de que pague alguien con un mínimo de galones como para que resulte verosímil.