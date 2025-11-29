edición general
Aragón paga 30 euros por cada jabalí cazado para blindarse contra la peste porcina

El Gobierno de Aragón activa un plan de choque con medidas urgentes para proteger su industria porcina, clave en la economía de la comunidad autónoma

Gry #3 Gry
En Aragón crian 10 millones de cerdos, es normal que estén preocupados.

www.elperiodicodearagon.com/aragon/2025/11/29/aragon-columna-vertebral
Supercinexin #6 Supercinexin
#3 Muy sostenible y ecológico todo.
#15 Astur_ *
#6 lo que está pasando en asturias con tanto lobo... subvenciones para naves
antes 6 vacas en cada casa, ahora una casa con 200 vacas y 300 casas sin vacas
Noctuar #16 Noctuar
#3 Les preocupa que se mueran antes de poder ser asesinados en el matadero y aprovechar económicamente sus cadáveres. Una preocupación socialmente legitimida pero éticamente cuestionable.
#4 Marisadoro *
Bien hecho, luego habrá que abatir a los cazadores.

Matar virus a tiros.
chupacabres #2 chupacabres
Un plan sin fisuras
#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Aquí en Valencia les han dado 9 millones a la industria para protegerse... eso son 300.000 jabalíes aragoneses abatidos a ese precio.

www.levante-emv.com/economia/2025/12/04/consell-ayudas-peste-porcina-g

Espero que no empiecen a dar pasta a los cazadores aquí, que será un deporte de riesgo ir por el monte.
#8 Astur_
#5 tu crees, que ganan dinero?
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 ¿quién? ¿la industria porcina o los cazadores?

Si es la industria, estará perdiendo, pero es un negocio privado, cuando tiene beneficios se los quedan. Vamos que la administración lo que tiene que hacer es intentar controlar el brote, pero vamos, con el COVID murieron 150.000 españoles, así que yo no apostaría mucho. La suerte es que no será de trasmisión aérea. Pero es de suponer que una industria porcina que es intensiva, por su propio interés ya tomara las medidas oportunas para proteger su negocio.
#14 Astur_
#10 los otros
Trifasico #7 Trifasico *
#2 Vamos un, muerto el perro jabali se acabo la rabia peste porcina, de libro
XtrMnIO #13 XtrMnIO *
Viendo estas "soluciones", menos mal que no gobernaba la derecha cuando el COVID..

Menos mal...
Arzak_ #9 Arzak_
La ausencia de lobos...
#11 Alcalino *
Mamandurria para los cazadores de la mano de VOX.

Porque tener a los cazadores to locos por el monte espantando a los jabalies a tiros no puede hacer otra cosa que aumentar las posibilidades de que la peste porcina se propague.

Pero oye, trata de explicarselo a alguien de VOX, y ya veras como te sale con el perro sanxe, la plandemia y la wifi en las vacunas.
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#_6 la cosa es quejarse de todo eh :-D
