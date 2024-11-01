edición general
Arabia Saudita reduce sus planes para The Line que será un centros de datos para IA (ING)

Arabia Saudí rediseñará su megaproyecto Neom City reduciendo drásticamente su escala tras retrasos y sobrecostes, informó el Financial Times. El proyecto, impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, abandonará su visión original, incluida la ciudad lineal “The Line”. Neom se enfocará ahora en ser un centro de IA y datos, aprovechando su ubicación costera. Los recortes responden a ajustes fiscales y altos futuros gastos de la Expo 2030 y el Mundial 2034. También cancelaron los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 en Trozena.

tul
en el lugar mas freskito, les va a salir barata la refrigeracion
7
HeilHynkel
#1

Le van a comprar a Trump aire fresquito de Groenlandia. xD
0
tul
#2 o refrigeraran con crudo xD
0
HeilHynkel
#5

Crudo lo llevan para ello. xD
0
Pablosky
Como sigan reduciendo el proyecto al final será un mod del Cities Skylines…
2
LeDYoM
¿Pero porqué centros de datos de IA?
Pues porque es lo que está de moda ahora!
1
jm22381
¿Más caro que la nieve artificial para los Juegos Asiáticos de Invierno? :troll:
0
jm22381
#11 Sí pero si tiras de zoom hasta que salen las imágenes satelitales se sigue viendo una línea de movimiento de tierras para cimientos que recorre 100 km o_o
0
#13 Zamarro
#12 Si, porque ya has visto el lugar, esta cargada esa zona con alta definicion y el resto de alrededor sigue borroso y haces zoom hacia atras. intenta hacerlo al reves en las murallas chinas, desde satelite hasta mazimo zoom. no las vas a ver desde vista satelite hasta que hacer bastante zoom, o que sepas exactamente donde estan
0
#14 Pingocho
#12 #13 Pues sí que se ve, sin importar el zoom (he marcado dónde empieza y dónde termina) :-O . Incluso han excavado en línea recta por zonas montañosas, no solo es mover arena y ya. Usando la herramienta de medición de Google Maps me da unos 100 kms.  media
1
angelitoMagno
Sigue siendo un proyecto que es puro humo y que solo aguanta en un render, se mantiene fiel al espíritu inicial.
0
jm22381
#7 Pero las obras se ven desde el espacio. Tanto movimiento de tierras para nada... maps.app.goo.gl/CqTApsHFvKRWibYy6
0
#11 Zamarro
#9 Permiteme un inciso, no siempre son imagenes satelitales. Abajo a la derecha tienes la informacion de donde y como se sacó la imagen. suelen ser aviones a media altura que hacen pasadas o otras veces segun el nivel de zoom puedne ser satelitales, y venden esos datos a google maps o a otra empresa de SIG que los compre.
Con respecto a la noticia, si, es un gasto de dinero enorme solo para sacar pecho de que se vive muy bien en ese sitio y que es tan rico que pueden hacer eso, pero en cuanto el petroleo baja de los 80$ se acojonan y empiezan a recortar de todos lados.
0
manbobi
Que hagan una bolera. Es recto, no?
0
Ramen
The Line ahora se llamará "El punto y coma".
0

