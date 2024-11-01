Arabia Saudita reduce sus planes para The Line que será un centros de datos para IA (ING)

Arabia Saudí rediseñará su megaproyecto Neom City reduciendo drásticamente su escala tras retrasos y sobrecostes, informó el Financial Times. El proyecto, impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, abandonará su visión original, incluida la ciudad lineal “The Line”. Neom se enfocará ahora en ser un centro de IA y datos, aprovechando su ubicación costera. Los recortes responden a ajustes fiscales y altos futuros gastos de la Expo 2030 y el Mundial 2034. También cancelaron los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 en Trozena.
| etiquetas: arabia saudita , reducir , plan , the line , centro , datos , ia
Le van a comprar a Trump aire fresquito de Groenlandia.
Crudo lo llevan para ello.
Pues porque es lo que está de moda ahora!
Con respecto a la noticia, si, es un gasto de dinero enorme solo para sacar pecho de que se vive muy bien en ese sitio y que es tan rico que pueden hacer eso, pero en cuanto el petroleo baja de los 80$ se acojonan y empiezan a recortar de todos lados.