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Apunta con una pistola a la cabeza a un repartidor de Zaragoza: “Si vuelves a retrasarte no vas a trabajar nunca más”
La amenaza, efectuada con un arma de señales, llegó después de que el recadero hubiese tenido problemas en localizar la vivienda en la que debía realizar una entrega.
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etiquetas
:
chalao
,
amenaza a repartidor pistola
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#7
ombresaco
*
- Venía a la entrevista para repartidor
+ Las entrevistas fueron ayer
- Vine, y no había nadie
+ Contratado!
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#18
Quecansaometienes...
#7
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#1
xavigo
A veces el cliente sí da señales de cómo percibe el servicio
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#3
SeñorPresunciones
#1
No le dejó cinco estrellas en la valoración
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#8
sotillo
#1
Seguro que ya está en la cárcel
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#13
ewok
#8
Fijo.
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#21
ochoceros
#1
Sí, algo de retraso tiene
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#6
asgard_gainsborough
No hombre, no... eso hay que hacérselo al repartidor que pone el papelito de "no había nadie en la vivienda" cuando estás todo el día sin salir esperando el paquete.
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#9
osids
#6
Las empresas de transporte son las nuevas telecos: pagan una mierda, obligan a los trabajadores a cumplir con trabajo que no se puede hacer en el tiempo estipulado, te tratan como escoria porque su cliente es quien envíe no quien recibe, y si te quejas lo único que puedes obtener es más problemas, porque tú próximo pedido acabará mal otra vez o peor.
PD: Ayer me traían un electrodoméstico que me han tenido que cambiar en garantía, la hora de entrega aproximada era de 08:00 a 21:00
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#17
Quecansaometienes...
#9
A mi me perdieron un paquete, parece que porque el repartidor los metio equivocados en el locker y alguien se llevo el mio. Al ir a recogerlo, vi que yo tenia el de otra persona y lo deje alli. Tras un mes hablando con la empresa de transporte y la del locker, la solucion es que enviaran de vuelta el paquete al no haber sido recogido y que me apañe con el vendedor para qie me lo mande otra vez. Y yo diciendo que mi paquete ya lo habia recogido otra persona!! Eso si, luego la encuesta de que me habia parecido la atencion y resolucion del problema
Inutiles y caraduras!!
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#19
HeilHynkel
#9
Joder, a mí me han dado un intervalo mucho más reducido ... de 09:00 a 21:00.
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#23
volandero
#9
Hora de entrega aproximada: pa k kieres saber eso jaja saludos
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#11
Quecansaometienes...
#6
Ahi esta totalmente justificado
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#29
Pilfer
#6
¿pero ponen papelito? Eso es que si han pasado
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#5
Andreham
En un primer momento, la causa fue archivada por el juzgado de instrucción al entender que lo denunciado eran injurias leves o vejaciones injustas despenalizadas.
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#16
Toranks
#12
#5
A lo mejor consiguió pruebas de lo del apuntado con arma que antes no tenía. Sin ese acto, lo demás efectivamente es algo muy leve.
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#2
mis_cojones_en_bata
Creo que a
@dunachio
se le está yendo el tema de las manos
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#30
El_Pobrecito_Hablador
#2
Mierda, te he cascado un negativo que no era pa ti. Ahora te lo compenso
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#12
antesdarle
"En un primer momento,
la causa fue archivada por el juzgado de instrucción al entender que lo denunciado eran injurias leves
o vejaciones injustas despenalizadas."
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#26
konde1313
#12
Eso es que el juez también será del barrio y no lo ha visto para tanto.
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#24
Guanarteme
Por eso no se me ocurre recurrir a repartidores, porque sé que es fomentar la precariedad.
Y ya los que piden Glovo los días de calor extremo, lluvia fuerte o nevadas es que se merecen que les digan que no y los califiquen de psicópatas.
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#27
cosmonauta
*
A mi, y a otros, nos apunto un imbécil camperizado con un arma de fogueo, supongo, en una día de atasco.
Los Mossos tuvieron una charla muy intensa con el a la altura de Maçanet.
Justo estos días tengo que recoger una carta en correos que espero sea la citación para testificar.
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#15
Deviance
No sabía lo que llevaba....
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#20
konde1313
Así se motiva a la peña en el barrio, co, qué problema hay????
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#22
Mimausdee
#20
pues para el repartidor, que encima en este caso aún se esforzó por entregarlo, con no llevarlo, ninguno. Para el que espera el paquete, a partir de esto, que espere sentado.
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#25
konde1313
#22
El repartidor era un hombre blandengue. Seguro que es de los que van al supermercado a hacer la compra.
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#28
Mimausdee
#25
y con carrito.
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#14
Mimausdee
Pues para una vez que el repartidor se esfuerza por llevar el paquete a su dirección, menudo recibimiento. Y encima el juez archiva la primera denuncia porque no ve amenaza en que le apunten a alguien con una pistola, sea de verdad o no.
Yo vetaría del reparto a domicilio al bicho este y al juez.
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#31
Anais33
El cliente no tiene siempre la razón. Espero unos añitos de cárcel y que las empresas de mensajería si les importa algo la vida de sus empleados, cosa que dudo, le veten por siempre
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#10
Samaritan
Me vino a la mente Gracita Morales.
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#4
DotorMaster
Negativo por microblogging de etiquetas.
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31
comentarios)
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+ Las entrevistas fueron ayer
- Vine, y no había nadie
+ Contratado!
PD: Ayer me traían un electrodoméstico que me han tenido que cambiar en garantía, la hora de entrega aproximada era de 08:00 a 21:00
Joder, a mí me han dado un intervalo mucho más reducido ... de 09:00 a 21:00.
Y ya los que piden Glovo los días de calor extremo, lluvia fuerte o nevadas es que se merecen que les digan que no y los califiquen de psicópatas.
Los Mossos tuvieron una charla muy intensa con el a la altura de Maçanet.
Justo estos días tengo que recoger una carta en correos que espero sea la citación para testificar.
Yo vetaría del reparto a domicilio al bicho este y al juez.