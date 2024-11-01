Los apóstoles del evangelio de Charlie Kirk

Hay quienes aspiran a ser los abanderados de ese movimiento entregado a Trump y su proyecto aislacionista, populista y religioso, como Michael Knowles. Por ejemplo, en el auditorio Northrop de la Universidad de Minnesota, en el primer acto de Turning Point USA tras la muerte de Kirk, su compañero y socio Michael Knowles fue el encargado de conducir el evento. Sobre el escenario, pidió honrar al fundador volviendo a la religión como faro moral y manteniendo firmes las convicciones de su difunto amigo.
KIRK: -“contagio social”.
KNOWLES : -“Así que es importante asumirlo en el gobierno.”
KIRK: -“Sí. Es un contagio social.”
Por otra parte, como yo sí he escuchado hablar a Kirk de contagio social, lo que quiere decir más concretamente es que desde 2008 o así el número de personas que se identifican como trans se ha multiplicado. No sé si es cierto, pero es a eso a lo que se refiere, a que de alguna forma se ha convertido en una "moda".
Y lo de las denuncias...si es lo primero que te recomienda el abogado (de ahí o por iniciativa de joder sin más)...pues habrá una parte de que se denuncia más que antes porque es más seguro y por la otra (instrumental/joder).
Porque es un discurso que veo mucho a los negacionistas de las vacunas y demás conspiranoicos
Contacto social: antes tu familia te repudiaba si se enteraban de que eras LBTG, ahora sólo ocurre en casos extremos. Y la policía te daba palizas, perdías tu trabajo, tus amigos de toda la vida te daban la espalda...
Vaya, definitivamente tiene que haber algo en el agua volviendo gays a los zoomers porque ahora salen del armario mucho más que antes.
De verdad, ¿nunca eres ni siquiera parcialmente consciente del ridículo que haces? ¿Naciste así o con 5-6 añitos tuviste mucha fiebre durante un par de meses seguidos?
De todas formas, tengo que darte la razón en parte pero no como contagio sino como descubrimiento. Hay momentos de la vida en los que estás descubriendo tu identidad. Si es menos traumático ( en esto le doy la razón a #11 ), es más probable que en esa búsqueda se autodefinan como homosexuales o bisexuales en lugar de negarlo por miedo al rechazo. Aunque me estoy refiriendo sobre todo a la adolescencia, esa misma libertad permite que pueda descubrirlo una persona pasados los 50.
Me da a mí que todos estos supuestos machotes conservadores se pirran por los rabos en privado. Ya sabéis, dime de lo que presumes...
Es que resulta cuanto menos sospechoso que insistan tanto en la masculinidad, la familia tradicional, el rechazo a todo lo gay, etc.
¿Están éstos "apóstoles" dispuestos al martirio?
