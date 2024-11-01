Los apóstoles del evangelio de Charlie Kirk

Hay quienes aspiran a ser los abanderados de ese movimiento entregado a Trump y su proyecto aislacionista, populista y religioso, como Michael Knowles. Por ejemplo, en el auditorio Northrop de la Universidad de Minnesota, en el primer acto de Turning Point USA tras la muerte de Kirk, su compañero y socio Michael Knowles fue el encargado de conducir el evento. Sobre el escenario, pidió honrar al fundador volviendo a la religión como faro moral y manteniendo firmes las convicciones de su difunto amigo.