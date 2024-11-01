edición general
Los apóstoles del evangelio de Charlie Kirk

Los apóstoles del evangelio de Charlie Kirk

Hay quienes aspiran a ser los abanderados de ese movimiento entregado a Trump y su proyecto aislacionista, populista y religioso, como Michael Knowles. Por ejemplo, en el auditorio Northrop de la Universidad de Minnesota, en el primer acto de Turning Point USA tras la muerte de Kirk, su compañero y socio Michael Knowles fue el encargado de conducir el evento. Sobre el escenario, pidió honrar al fundador volviendo a la religión como faro moral y manteniendo firmes las convicciones de su difunto amigo.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
KNOWLES: -“Hubo una encuesta que salió hace un rato que mostró que más de uno de cada cinco Zoomers se identifica como LGBT. Así que o Alex Jones tiene razón y hay algo en el agua que está convirtiendo a todos los malditos Zoomers en gays, o hay un aspecto social en esto. Y ese aspecto social se ve alentado por los incentivos y desincentivos.”
KIRK: -“contagio social”.
KNOWLES : -“Así que es importante asumirlo en el gobierno.”
KIRK: -“Sí. Es un contagio social.”
www.meneame.net/story/charlie-kirk-llama-identificacion-lgbt-contagio-

Alex Jones, knowles, Kirk… xD xD falta alguno más para mi gusto
Findeton #4 Findeton
#1 Es curioso que en la entradilla se mencione "aislacionista" como algo malo. Creí que el imperialismo americano era criticado por la izquierda, pero ¿al parecer es lo que defendéis? La verdad, no me sorprende.

Por otra parte, como yo sí he escuchado hablar a Kirk de contagio social, lo que quiere decir más concretamente es que desde 2008 o así el número de personas que se identifican como trans se ha multiplicado. No sé si es cierto, pero es a eso a lo que se refiere, a que de alguna forma se ha convertido en una "moda".
#6 Deperdidos *
#4 Es como las denuncias por violencia de género. Los que miran el dedo dicen que aumenta la violencia, los especialistas que las mujeres han perdido el miedo a denunciar. Sorprendentemente ninguno de estos imbéciles cristofascistas menciona la explicación más simple, el porcentaje de homosexualidad o personas que no están a gusto con su género es más o menos estable pero ahora no se reprimen en decirlo.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 no se porque pero al leer tu comentario me ha venido a la cabeza este meneo
www.meneame.net/story/trump-aparentemente-piensa-violencia-domestica-n
koe #8 koe *
#6 quizás hay algo de contagio social, que pasa en otras cosas también...

Y lo de las denuncias...si es lo primero que te recomienda el abogado (de ahí o por iniciativa de joder sin más)...pues habrá una parte de que se denuncia más que antes porque es más seguro y por la otra (instrumental/joder).

Tampoco es difícil de ver
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#8 #6 también pasa con la detección del autismo y relacionados?
Porque es un discurso que veo mucho a los negacionistas de las vacunas y demás conspiranoicos
Aperitx #19 Aperitx
#8 La gripe se contagia, lo de da picadura de la cobra gay solo es una canción para reírse de esta gente.
Findeton #10 Findeton
#6 Veremos en el futuro si es una "moda" o no. Lo mismo luego viene otra moda y el número de personas auto-identificadas como trans vuelve a bajar. Creo que es pronto para saberlo.
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
#4 ¿No tienes bastante con dar asco en las noticias económicas y ahora también tienes que hacer el ridículo en noticias de otro tipo?

Contacto social: antes tu familia te repudiaba si se enteraban de que eras LBTG, ahora sólo ocurre en casos extremos. Y la policía te daba palizas, perdías tu trabajo, tus amigos de toda la vida te daban la espalda...

Vaya, definitivamente tiene que haber algo en el agua volviendo gays a los zoomers porque ahora salen del armario mucho más que antes.
Findeton #13 Findeton
#11 Contagio social, no contacto social. Por otra parte en 2008 sí había bastante aceptación de personas homosexuales. Por cierto ser homosexual y ser del "colectivo" LGTBIQ+ son cosas totalmente diferentes, puedes ser homosexual o transexual y no considerarte parte del movimiento LGTBIQ+.
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#13 Que dejes de hacer el ridículo, joder. Obviamente cuando he dicho "eras LBTG" me refiero a la identidad y no a la militancia. Que por cierto hasta he puesto las letras en un orden aleatorio.

De verdad, ¿nunca eres ni siquiera parcialmente consciente del ridículo que haces? ¿Naciste así o con 5-6 añitos tuviste mucha fiebre durante un par de meses seguidos?
Findeton #15 Findeton
#14 ¿No te cansas de hacer ataques ad-hominem? De verdad.
unlugar #17 unlugar
#13 Sí. Definitivamente puedes ser homosexual y no considerarte parte del movimiento LGTBIQ+ sino, más bien al contrario, ser un reprimido que niega su propio ser para formar parte de un grupo anti-gay que persigue y apalea a los homosexuales.
De todas formas, tengo que darte la razón en parte pero no como contagio sino como descubrimiento. Hay momentos de la vida en los que estás descubriendo tu identidad. Si es menos traumático ( en esto le doy la razón a #11 ), es más probable que en esa búsqueda se autodefinan como homosexuales o bisexuales en lugar de negarlo por miedo al rechazo. Aunque me estoy refiriendo sobre todo a la adolescencia, esa misma libertad permite que pueda descubrirlo una persona pasados los 50.
Findeton #18 Findeton
#17 No, puedes ser homosexual, anunciarlo a tu familia y tener pareja gay abiertamente... y luego votar a Vox o al PP por tema inmigración, por ejemplo.
unlugar #20 unlugar
#18 No lo he excluido. Aunque ya que decides señalar más posibilidades, no me quedaría con lo de votar a Vox o al PP por tema de inmigración sino porque no da, no da. Le falta un hervor y no da.
Findeton #21 Findeton
#20 Sorry pero lo de "no da" lo tendrás que explicar. En cualquier caso, el hecho es que identificarte con del movimiento LGTBIQ+ es incompatible con ser simpatizante de la derecha, pero ser homosexual, bisexual o transexual es perfectamente compatible con ser conservador o de derechas (y por ej Maroto es homosexual y del PP). Eso significa que el movimiento LGTBIQ+ es de izquierdas, lo cual significa que NO representa ni puede representar a todas las personas que dice representar.
#22 audrey2012
#4 Yo personalmente no tengo ningún problema con el aislacionismo de Estados Unidos, es más, ojalá lo pongan en práctica y se queden ellos solos con sus mierdas y dejen al resto del mundo tranquilo. Una de las peores cosas que tiene Estados Unidos es su costumbre de ir revolviendo avisperos por el mundo, así que cualquiera que aspire a la paz entre países sabe que lo mejor es que el matón del patio quede aislado en un rincón. Que el país más belicista de los últimos 150 años decida apartarse del mundo es una gran noticia para la paz mundial.
Findeton #23 Findeton *
#22 Estoy de acuerdo. Y los libertarios (no los conservadores) somos aislacionistas y anti-imperialistas. De hecho Rothbard era aislacionista y la "Old Right" era aislacionista. Son los neocon los que estaban a favor de todas esas intervenciones extranjeras. ¿De dónde viene lo de NEOcon? Porque sus líderes antes eran comunistas y luego se convirtieron en conservadores, de ahí lo de NEOcon.
themarquesito #9 themarquesito
#1 Walsh, Owens, Shapiro...
Fraktal #16 Fraktal
#1 Cuán inseguro has de estar sobre tu propia orientación sexual como para pensar que ésta se debe a causas ambientales y culturales :palm:

Me da a mí que todos estos supuestos machotes conservadores se pirran por los rabos en privado. Ya sabéis, dime de lo que presumes...
Es que resulta cuanto menos sospechoso que insistan tanto en la masculinidad, la familia tradicional, el rechazo a todo lo gay, etc.
No sé, igual es cosa mía :troll:
JuanCarVen #5 JuanCarVen
Evangelistas, College Edition. En Sudamérica y Centroamérica se experimento y perfeccionó la fórmula, ahora a por USA y Europa.
#3 Albarkas
Sólo quiero comentar que la mayoría de los apóstoles murieron de una forma poco cómoda:
ateneovalencia.es/noticias/el-cruel-destino-de-los-apostoles-once-de-e

¿Están éstos "apóstoles" dispuestos al martirio?
Yo creo que no.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
La próxima apóstol en España de Charlie Kirk y que le impondrá la medalla de oro a titulo póstumo sera Ayuso. :troll:
