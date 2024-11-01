edición general
20 meneos
33 clics

Apollo, el fondo dueño del Atleti al que Ayuso quiere vender Madrid

Nota previa: empecé este artículo el 9 de marzo de 2025 con la intención de realizar un perfil del fondo estadounidense Apollo Global Management tras la compra de este del 55% del club Atlético de Madrid y la reunión que mantuvieron sus directivos con Isabel Díaz Ayuso. La idea era exponer los vínculos económicos del fondo con la Comunidad de Madrid, el genocidio en Palestina, la ultraderecha global y la red de influencias del bloque Epstein-Trump. Desconocía el desafío que iba a ser.

| etiquetas: apollo , fondo , atleti , vínculos
14 6 0 K 193 Madriléame
7 comentarios
14 6 0 K 193 Madriléame
Kantinero #2 Kantinero
Es increíble la facilidad que tienen en el PP para estar constantemente relacionados con lo más miserable de la sociedad.
Si, ya sabemos, dime con quién andas…..
3 K 41
ochoceros #6 ochoceros
#2 A ver, que son los herederos directos de los responsables de cientos de miles de muertos por la gran traición a la democracia en España, los que se justificaban mejor con tiros en la nuca y bombardeos a población civil que con argumentos para ganar una elecciones.

Y casi un siglo después de la limpia de gente que hicieron, el miedo que inculcaron, la reintroducción de la iglesia ladrona y pederasta en el sistema educativo, el control judicial, militar, de la monarquía, etc... siguen…   » ver todo el comentario
1 K 23
josde #3 josde
Menudo negocio ha han hecho los Gil, les robaron a los socios el atlético de Madridi por un euro y ahora lo venden por mas de mil millones y siguen chupando.
1 K 30
devilinside #5 devilinside
#3 Yo hasta que no diga algo Fonsi Loaiza no me creo nada
0 K 12
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
A esta inbestigación del diario de Pablo Iglesias le falta un poco de Franco, del Ibex35 y de González Amador, están perdiendo facultades.
1 K 26
ElPerroDeLosCinco #1 ElPerroDeLosCinco
Apollo - Pronúnciese "a" - "pollo". Que se aprecie lo que les motiva.
1 K 22
#7 cybermouse
Creo que se trata del Atlético, n del Atléti....?no?. No soy futbolero que conste, pero el Atléti creo que es el de Bilbao
0 K 8

menéame