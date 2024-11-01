Apollo, el fondo dueño del Atleti al que Ayuso quiere vender Madrid

Nota previa: empecé este artículo el 9 de marzo de 2025 con la intención de realizar un perfil del fondo estadounidense Apollo Global Management tras la compra de este del 55% del club Atlético de Madrid y la reunión que mantuvieron sus directivos con Isabel Díaz Ayuso. La idea era exponer los vínculos económicos del fondo con la Comunidad de Madrid, el genocidio en Palestina, la ultraderecha global y la red de influencias del bloque Epstein-Trump. Desconocía el desafío que iba a ser.