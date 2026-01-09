La APM elige a Ketty Garat mejor periodista del año 2025 por sus investigaciones sobre Ábalos

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha elegido a Ketty Garat mejor periodista del año 2025 por sus investigaciones en THE OBJECTIVE sobre el ‘caso Ábalos’. También han sido galardonados Víctor Márquez Reviriego, Mar Manrique y Marta González Novo. La APM premia a Garat «por culminar en 2025 un proceso iniciado en 2021, cuando llevó a cabo las primeras investigaciones sobre el caso Ábalos
Justo lo contrario que a tí con tus gustos.
A tener en cuenta:
- El medio "the objective", habitualmente pública bulos de extremaderecha para atacar al gobierno y a la izquierda. Se dedica a manipular.
- La periodista de hizo conocida precisamente por publicar alguno de esos bulos.
+ Es relevante conocer estas maniobras de autobombo, en especial la APM, que se hace pasar por un órgano objetivo, pero en realidad apoya sólo a los periodistas manipuladores de Extremaderecha...
Qué votamos???