La APM elige a Ketty Garat mejor periodista del año 2025 por sus investigaciones sobre Ábalos

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha elegido a Ketty Garat mejor periodista del año 2025 por sus investigaciones en THE OBJECTIVE sobre el ‘caso Ábalos’. También han sido galardonados Víctor Márquez Reviriego, Mar Manrique y Marta González Novo. La APM premia a Garat «por culminar en 2025 un proceso iniciado en 2021, cuando llevó a cabo las primeras investigaciones sobre el caso Ábalos

HeilHynkel #1 HeilHynkel
autobombo fascista
5 K 74
DORO.C #6 DORO.C
#1 Todo lo que no te gusta es fascista.
1 K 21
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

Justo lo contrario que a tí con tus gustos.
0 K 17
Yonicogiosufusil28 #2 Yonicogiosufusil28
Que el dia de los inocentes ya pasó.
3 K 38
calde #5 calde
Qué votamos en esta noticia? Difícil decidir... :-S

A tener en cuenta:

- El medio "the objective", habitualmente pública bulos de extremaderecha para atacar al gobierno y a la izquierda. Se dedica a manipular.
- La periodista de hizo conocida precisamente por publicar alguno de esos bulos.
+ Es relevante conocer estas maniobras de autobombo, en especial la APM, que se hace pasar por un órgano objetivo, pero en realidad apoya sólo a los periodistas manipuladores de Extremaderecha...

Qué votamos??? ?(
1 K 29
#8 poxemita
#5 ¿Podrías poner enlaces a esas noticias bulosas?
0 K 11
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
con dos ovarios/cojones!! jajá (y el año que viene a Vito o al que se les ponga!)
1 K 28
#7 To_lo_loco
La asociación de putas de Madrid debería cambiar el nombre no sea que alguien los confunda con esta gentuza.
2 K 27
Andreham #4 Andreham
Isabel Diaz Ayuso dará el premio por la excelente labor realizada personalmente.
1 K 19

