La APM denuncia las violaciones del Ministerio de Exteriores a la libertad de información

Esta asociación condena los intentos del ministro y de su director de Comunicación, Antonio Asencio, de tratar de que determinados periodistas sean apartados por sus jefes de la cobertura de las actividades del Ministerio, tras publicar informaciones o hacer preguntas que no eran de su gusto. La APM, recogiendo las quejas que le han hecho llegar bastantes de los corresponsales diplomáticos, denuncia estas presiones y la actitud hacia los periodistas por parte de los responsables del Ministerio