La APM denuncia las violaciones del Ministerio de Exteriores a la libertad de información

Esta asociación condena los intentos del ministro y de su director de Comunicación, Antonio Asencio, de tratar de que determinados periodistas sean apartados por sus jefes de la cobertura de las actividades del Ministerio, tras publicar informaciones o hacer preguntas que no eran de su gusto. La APM, recogiendo las quejas que le han hecho llegar bastantes de los corresponsales diplomáticos, denuncia estas presiones y la actitud hacia los periodistas por parte de los responsables del Ministerio
| etiquetas: apm , denuncia , ministerio de exteriores , libertad de información
Si Sarah tiene q denunciar algo, q vaya a la policia, pero ella no es periodista
Coherencia cero, sesgo x1000.
¿O Sarah tiene más derechos que los periodistas que se están quejando de que el GOBIERNO intente joderlos? ¿Eres de izquierdas y por eso quieres que los poderosos y el gobierno silencie a los que no piensen como tu?
Pq al final, esto no va de joder a un periodista por parte del GOBIERNO, sino que aceptar que se joda al otro pq "es de los mios".
Hoy Azcón ha dicho que siempre contesta cuando se le pregunta, a la razón de porqué hizo la entrevista con el.
¿Te pareceria normal que lo hiciera el PP? ¿Que dirias si Aznar hubiera llamando a El País para que despidieran a un periodista que no le gustaba?
¿Comunicación Audiovisual la terminó? Pero vamos, que ya veo que si el Gobierno llama a un periodico para expulsar a una periodista, vas a salir tu a defender al gobierno. Fraga estaría orgulloso de tí.
www.elindependiente.com/espana/2026/02/09/la-apm-denuncia-las-vulnerac
Cuéntame sobre "el régimen de terror" que sufren los pobres periodistas de la APM....
Preguntar es fascismo
1) Una rueda de prensa en ocho meses
2) El grupo de WhatsApp para difusión del gabinete de prensa, sin actividad: 2 mensajes en todo diciembre; 4 en todo enero @MAECgob
3) La atención a medios en el Doha Forum, cancelada tras recibir el listado de periodistas presentes.
4) Las últimas peticiones de información cursadas por este periodista, sin responder
5) Vetos a reuniones y briefings… » ver todo el comentario
Se sale la APM de Ayuso, son clavaditos a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
Deben de estar esperando a que ganen Vox y PP el gobierno para volver a las andadas.
