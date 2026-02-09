edición general
La APM denuncia las violaciones del Ministerio de Exteriores a la libertad de información

La APM denuncia las violaciones del Ministerio de Exteriores a la libertad de información

Esta asociación condena los intentos del ministro y de su director de Comunicación, Antonio Asencio, de tratar de que determinados periodistas sean apartados por sus jefes de la cobertura de las actividades del Ministerio, tras publicar informaciones o hacer preguntas que no eran de su gusto. La APM, recogiendo las quejas que le han hecho llegar bastantes de los corresponsales diplomáticos, denuncia estas presiones y la actitud hacia los periodistas por parte de los responsables del Ministerio

DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
Busque en google la defensa que hizo esta asociación de otros periodistas atacados abiertamente por políticos del pp.... encontré esto: "Basado en los resultados de búsqueda disponibles a fecha de febrero de 2026, no se ha encontrado información sobre un pronunciamiento oficial de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenando específicamente los ataques contra la analista Sarah Santaolalla." NADA
Febrero2034 #10 Febrero2034
#2 ¿Sarah es periodista? ¿Sarah no se ha dedicado a insultar al PP y Vox y sus votantes desde RTVE? ¿Sarah puede insultar y cobrar de todos pero tiene que hacerse la victima?

Si Sarah tiene q denunciar algo, q vaya a la policia, pero ella no es periodista
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones *
#10 Sarah es tan periodista como los difusores de bulos que tu defiendes xD

Coherencia cero, sesgo x1000.
DonNadieSoy #13 DonNadieSoy
#10 Sarah es comunicadora audiovisual y trabaja en radio y televisión, "La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), fundada en 1895, defiende principalmente los intereses profesionales, laborales y deontológicos de los periodistas y profesionales de la comunicación en Madrid
Febrero2034 #14 Febrero2034
#13 Como lo son los periodistas a los que el ministerio de exteriores se quiere cargar por preguntar. Si Sarah tiene problemas, que lo denuncie como están haciendo otros.

¿O Sarah tiene más derechos que los periodistas que se están quejando de que el GOBIERNO intente joderlos? ¿Eres de izquierdas y por eso quieres que los poderosos y el gobierno silencie a los que no piensen como tu?
Top_Banana #18 Top_Banana
#14 Lo que diga la APM no vale ni para limpiarse le culo. Es una pena que hayan acabado así.
DonNadieSoy #19 DonNadieSoy *
#14. A que no es lo mismo que yo no te responda a una pregunta, o que yo te insulte en televisión... creo que una de las dos situaciones es grave, la otra no y la APM no se ha pronunciado al respecto, es de lo que estamos hablando aquí, del doble rasero, por cierto ya visto anteriormente.
Febrero2034 #21 Febrero2034
#19 llamar a un periodico para que te despidan, desde el poder, es algo totalmente normal. Perfecto, me lo apunto para cuando esté el PP en el poder, viendo como se acepta eso :-)
DonNadieSoy #24 DonNadieSoy
#21 yo por mas que he buscado esas "informaciones publicadas por diversos medios" sobre presiones, solo he encontrado cosas en "objetive" "okdiario" y "confidencial digital" que según los estándares mínimos de periodismo, viendo la cantidad de bulos que han tenido que rectificar y los que han quedado sin rectificar, no se consideran medios de comunicación. :hug:
Febrero2034 #26 Febrero2034
#24 No espero que El Pais o Eldiario lo publique y critique algo que es objetivamente condenable. Pero nada no te preocupes, cuando lo haga el PP, lo entenderás.
DonNadieSoy #28 DonNadieSoy
#26 Pero vamos a ver, si en TV se esta criticando todo sin ningún tipo de problema ni cortapisa, porque no sacan esto? No digo que no sea condenable, lo que dudo es que sea verídico...
Febrero2034 #30 Febrero2034
#28 Aznar llamando a El País pq un periodista le está criticando y quiere despedirlo. ¿eso te parece guay? ¿te parece sano? Pues yata, cuando lo haga VOX, lo entenderás y gritarás mucho mucho mucho llamando franquistas. Cuando eso salga solo en ElDiario, tu diras que es lo más importante.

Pq al final, esto no va de joder a un periodista por parte del GOBIERNO, sino que aceptar que se joda al otro pq "es de los mios".
DonNadieSoy #31 DonNadieSoy *
#30 repito, dudo de la veracidad de tales afirmaciones, hasta que no lo saque Vicente Valles soltando bilis a las 21:00 en su teletienda, lo dejo en "pendiente de veracidad".
Cehona #16 Cehona
#10 ¿Vito Quiles es periodista?
Hoy Azcón ha dicho que siempre contesta cuando se le pregunta, a la razón de porqué hizo la entrevista con el.
Febrero2034 #20 Febrero2034
#16 me la suda Vito Quiles. ¿te parece correcto que el ministro de exteriores llame a un periódico para que despidan a un periodista?
¿Te pareceria normal que lo hiciera el PP? ¿Que dirias si Aznar hubiera llamando a El País para que despidieran a un periodista que no le gustaba?
#23 Suleiman
#10 Como mínimo tiene una carrera no como la basura de tu colega.
Febrero2034 #25 Febrero2034
#23 ¿que carrera acabada tiene?
#27 Suleiman
#25 Comunicacion Audiovisual, y estudio Derecho.
Febrero2034 #29 Febrero2034
#27 Si tienes estudio de derecho es como Vito Quiles tb estudió periodismo

¿Comunicación Audiovisual la terminó? Pero vamos, que ya veo que si el Gobierno llama a un periodico para expulsar a una periodista, vas a salir tu a defender al gobierno. Fraga estaría orgulloso de tí.
#32 Suleiman
#29 La termino. Lo otro depende quien preguntes te dice una cosa u otra. Pero como mínimo tiene una carrera, no el otro que tiene una etiqueta de anís del mono.
Febrero2034 #33 Febrero2034
#32 No encuentro que haya terminado, aun así, no entiendo que tiene q ver los estudios con todo esto ¿Merece más respeto o menos?
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Estaría bien que se pusiera la réplica del ministerio negándolo y aportando datos:

www.elindependiente.com/espana/2026/02/09/la-apm-denuncia-las-vulnerac  media
alfre2 #9 alfre2
Anda, la APM ha despertado! Se ve que no estaba muerta, estaba de parranda!!
ehizabai #17 ehizabai
#5 Martxelo Otamendi, director de Egunkaria, torturado durantenuna semana en Intxaurrondo por la Guardia Civil.

Cuéntame sobre "el régimen de terror" que sufren los pobres periodistas de la APM....
Febrero2034 #1 Febrero2034
No hacer entrevistas y llamar al periódico si algún periodista hace alguna pregunta que no gusta es Democracia.
Preguntar es fascismo
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Los hechos:
1) Una rueda de prensa en ocho meses

2) El grupo de WhatsApp para difusión del gabinete de prensa, sin actividad: 2 mensajes en todo diciembre; 4 en todo enero @MAECgob

3) La atención a medios en el Doha Forum, cancelada tras recibir el listado de periodistas presentes.

4) Las últimas peticiones de información cursadas por este periodista, sin responder

5) Vetos a reuniones y briefings…   » ver todo el comentario
Febrero2034 #7 Febrero2034
#5 No te preocupes, no va a salir en portada. van a venir en masa a votar en negativo, a decir q el PP tiene la culpa y cualquier mierda. Este lugar es simplemente el reflejo de la izquierda sectaria
SerVicius #6 SerVicius
#1 No me esperaba esta crítica hacia el gobierno de Madrid por tu parte.
Febrero2034 #11 Febrero2034
#6 No me voy a esperar nunca una critica al PSOE por la tuya :-)
SerVicius #15 SerVicius
#11 Se ve que estas entendido de mis opiniones. Cuentame que más no esperas, estoy muy interesado
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
¿Esto es por lo de Vito Condenas y Mondongo?

Se sale la APM de Ayuso, son clavaditos a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.

Deben de estar esperando a que ganen Vox y PP el gobierno para volver a las andadas.
Kantinero #22 Kantinero
Si ponen de periodista un plasma como hacía Rajoy se ahorran todos estos problemas
A.more #3 A.more
Está asociación es el abogado de vito vil es
ntonto, etc.
