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La aplaudida denuncia entre lágrimas de un diputado gitano sobre los tanatorios de Madrid: "¡Una hora de discusión, una hora de humillación!"

El diputado de Más Madrid, Samuel Escudero, ha protagonizado este jueves una de las sesiones más tensas y emotivas de la legislatura al denunciar la discriminación racial que sufren las familias gitanas en los tanatorios de la región. Escudero, visiblemente emocionado, relató su propio calvario personal tras el fallecimiento de su sobrino de apenas seis años, denunciando que en momentos de máximo dolor se les niega sistemáticamente el acceso a los servicios funerarios por su etnia. Según el desgarrador testimonio del diputado, tras realizar ...

| etiquetas: denuncia , diputado gitano , tanatorios , madrid , discriminación
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31 comentarios
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Comentarios destacados:        
Andreham #4 Andreham
No, caballero, si fuera cierto que se deniega sistemáticamente el acceso a los servicios funerarios; cosa que dudo infinitamente porque por una parte es ilegal y por otra es un problema sanitario grave por lo que no existirá en ningún documento oficial "prohibido a gitanos"; sería por motivos DE SEGURIDAD DEL PERSONAL y de RESPETO AL RESTO DE FAMILIAS.

Y todos, tú incluido, sabes a qué me refiero.
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Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
#4 ya, pero no. No puedes ni debes impedir "preventivamente" a ciertas personas (por su etnia, sexo, condición social, tono de piel, supuesta religión, etc) lo que permites a otras.
Si hay alguien que actúa de manera irrespetuosa o ilegal, se llama a la policía y que actúe, que apra algo está. Pero no puedes decir "como este tipo se parece a otro que me la lió, pues que se joda". No amigo. Han de tomarse medidas por los actos que comete cada cual, y no suponer cosas.
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#7 vGeeSiz
#5 como la ley integral de violencia de género?
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elGude #10 elGude
#7 La ley te mete en la cárcel solo por ser hombre?
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UnoYDos #17 UnoYDos
#10 Estando de acuerdo con tu posición tengo que decir que tu argumento es una mierda. No te meten en la cárcel, pero si en el calabozo.
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elGude #22 elGude
#17 Sabes, si no hubiera mujeres muertas cada semana, por hombres con denuncias por violencia de género, me lo creería
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UnoYDos #28 UnoYDos *
#22 Lo primero eso que dices de que mueren cada semana es mentira, a no ser que te refieras a "en el mundo". Y eso no es justificacion para la violación de la presunción de inocencia. Todas las semanas moros roban en calle, y cuando alguien dice de algo sobre "todos los moros" bien que saltais a la yugular. Sois un meme, careceis de coherencia, y usais como argumentos aires de dictadorzuelos. Y por eso ya nos os votan ni vuestros familiares. Seguid asi, que pasareis de la irrelevancia a la inexistencia.
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Andreham #11 Andreham
#5 Claro, tienes razón, por eso digo que no se hace PERO que si se hiciera los motivos serían legítimos para echarlos una vez ya estuvieran allí, nunca antes.

Del discurso también me chirrían otras cosas como el por qué de la muerte de un niño de 6 años (puede haber mil razones, ya, pero también es casualidad) y por qué llamó a numerosos tanatorios pero, según la noticia, tuvo que "conformarse con las instalaciones más pequeñas y deterioradas del Tanatorio Sur"; qué pasa, que también…   » ver todo el comentario
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IrMaNDiÑo #16 IrMaNDiÑo
#11 no hay tanatorios asignados a tu familia la engañaron. (algún celador llevaría comision por enviaros a ese tanatorio).
Puedes ir al tanatorio que quieras pagar. O acaso a un empresario o un político lo envían a ese tanatorio pequeño y penoso del sur de Mafrid? #14 por cierto, cuando fallece un político, un actor famoso, etc, también rl tanatorio esta lleno de gente, tanta como en el entierro de un gitano. Eso no te molesta?
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unaqueviene #20 unaqueviene *
#16 no voy a discutir tonterías. Se te muere un hijo de un momento a otro y te vas a poner a pensar en el tanatorio, en fin, menudo mensaje.
Los famosos van, se hacen la foto y se piran, los gitanos se quedan todo el día y toda la noche a acompañar a la familia, y no, no me molesta porque sean gitanos.
A que ti te molesta que Madrid sea una ciudad para 2 millones y de repente esté lleno de gente y seamos 5 y no podamos ni movernos? Pues esto es lo mismo.
Siempre hay un cretino, porque no os define otra palabra, que intenta colar una objeción para hacer quedar mal a alguien que te está dando una crítica fundamentada. Gracias a vuestras gilipolleces, la derecha va a arrasar. Os lo estaremos agradeciendo de por vida los antifascistas.
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unaqueviene #14 unaqueviene
#5 te reconozco que esto suena fatal hasta que te toque como a mí, una familia gitana en un tanatorio.
Eran como mil personas, de verdad, y cierto es que no estaban liando nada en especial, pero aquello parecía un concierto (en cuanto a volumen de gente, entradas y salidas). En realidad es bonito que se apoyen tanto los gitanos, pero un tanatorio normal no está preparado para recibir a tal volumen de gente de una vez. Pero claro, dices que haces un tanatorio especial para gitanos (más grande) y tienes todo el lío.
2 K 28
elGude #9 elGude
#4 ¿Eso quiere decir que podemos hacer redadas en las bodas de los políticos? Porque ni en una boda de la mafia siciliana había tanto delincuente junto.
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sotillo #13 sotillo
#4 El problema no es que sea gitano, el problema es que algunos no respetan ni a los muertos y da igual lo que seas, hay gente que no quiere darse cuenta que las tradiciones cambian
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Dakaira #25 Dakaira *
#13 hostia, pero que hay de malo en velar a un muerto?
No estoy entendiendo nada de todo esto...

Nadie limita el número de dolientes, me quedé viuda con 26 años y en el tanatorio éramos ciento y la madre. Amigos, familia (y somos una familia grande), vecinos, amigos de mis padres. Compañeros de curro, profesores y compañeros de clase.

La cosa es que soy blanca y ya podíamos haber montado una orquesta que nadie hubiera dicho ni mu.

El racismo implícito que hay detrás de los comentarios y…   » ver todo el comentario
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IrMaNDiÑo #15 IrMaNDiÑo
#4 Que sea ilegal mo significa que no esté ocurriendo. Si hoy se deniega tanatorio, mañana se deniega ambulancia, pasado se deniega jospital ya se deniega vivienda. QUE MAS!.
métete ti racismo por el ...
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Andreham #30 Andreham
#15 Si ocurre es tan fácil como:

1-pedir una hoja de reclamaciones
2-llamar a la policía y que lo compruebe

Si no ha ocurrido, ¿por qué será?
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#1 woke
victimismo barato
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Bilardezz #23 Bilardezz
#1 ademas sobreactuando emocionalmente y da miedito cuando alza la voz y golpea la mesa... imagina 1000 de estos cualquier roce o malentendido la lian pardísima.
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Dakaira #27 Dakaira
#23 pero a ti que te pasa?

Es una persona rota, quizás hace tanto que no eres un taco emocional que no puedes entender que es una persona sufriendo.
No hay actuación, hay emoción pura y dura. Con su rabia, con su contención de no llorar (porque a los señores no se os permite llorar)

Sois terribles justificando lo injustificable para sentiros mejor, dentro del bardial de mierda que creáis para seguir sintiendo que no sois mala gente.
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Bilardezz #31 Bilardezz
#27 con esa rabia se debe de expresar tambien cuando su gente se comporta violentamente entre ellos y con el resto de la sociedad.
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#6 vGeeSiz
Tremenda humillación es cuando los demás tenemos que tragar con el costumbrismo de los etnianos.

Cuando nació mi primer hijo, en planta, solo pueden entrar 2 personas, es decir, el padre (yo) y otra persona más, no nos dejaron que los abuelos (mis padres) entraran juntos si estaba yo, va en contra de las normas......excepto en la habitación contigua que, una chica de la etnia habia dado a luz y nunca había menos de 5-6 personas con ella, ocuparon la cama "libre" para que durmieran, voces, gritos...y nadie les dijo absolutamente nada. Para más inri tuve que atender una llamada telefónica y la enfermera me dijo que eso estaba prohibido y que podría "molestar"...mientras el ruido de la habitación contigua era atronador...
7 K 68
madeagle #19 madeagle
#6 Ah si, ya me han hablado de esas camas "libres" de los hospitales publicos, en los que cada vez que ingresan a un gitano misteriosamente empiezan a sobrar camas y siempre son las de las habitaciones de los susodichos.

Eso debe ser otra forma de discriminacion.
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mosfet #24 mosfet *
#6 Son sus costumbres y hay que respetarlas :troll: yo votaría por tener instalaciones para los etnianos, eso sí, dirigidas, controladas, y gestionadas por esos mismos sujetos , a ver cómo les iba, y no es broma.
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Moderdonia #2 Moderdonia
Como homenaje podrían llamarlos Tanotorios.
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pitercio #3 pitercio *
Para entender el tema, aquí falta información.
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Nube_Gris #18 Nube_Gris
#3 Antecedentes, sería mejor llamarlo.
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Dakaira #21 Dakaira
#18 de que se mueran personas? Es ciclo vital... La peña se muere. No se que antecedentes previos quieres como prueba.

También hay antecedentes que cuando los padres son primos la descendencia suelta subnormalidades. Y cuando la educación escasea racistadas.
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Nube_Gris #29 Nube_Gris *
#21 Antecedentes del comportamiento de los integrantes de su etnia en los tanatorios y en cualquier espacio público en el que tengan que estar supeditados a las mismas normas que los demás.
Y cuando digo los demás no lo digo con implicaciones culturales o étnicas; lo digo para incluir a todos los que sí respetamos esas normas, como por ejemplo las normas relativas al aforo máximo en habitaciones de hospital, a esperar su turno cuando toque y no pegar a maestros, médicos, funcionarios, etc...
Yo tengo una opinión por el roce diario, pero los que viven cerca de sus guetos o directamente en ellos te puedo asegurar que lo hacen porque no tienen ninguna otra alternativa.
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Aguarrás #8 Aguarrás
Victimismo y si me llevas la contraria eres un racista.
Y no sólo en España... ¬¬
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mosfet #26 mosfet
#8 Parasitismo.
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#12 ezabarte
Parece mentira generalizar así con un problema de convivencia que algunos muestran, haciendo acepción de personas, idea ridícula y despreciable por principio. ¿ Que hay falta de educación ? Pues como siempre, se pide respetar y ya.
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menéame