La aplaudida denuncia entre lágrimas de un diputado gitano sobre los tanatorios de Madrid: "¡Una hora de discusión, una hora de humillación!"

El diputado de Más Madrid, Samuel Escudero, ha protagonizado este jueves una de las sesiones más tensas y emotivas de la legislatura al denunciar la discriminación racial que sufren las familias gitanas en los tanatorios de la región. Escudero, visiblemente emocionado, relató su propio calvario personal tras el fallecimiento de su sobrino de apenas seis años, denunciando que en momentos de máximo dolor se les niega sistemáticamente el acceso a los servicios funerarios por su etnia. Según el desgarrador testimonio del diputado, tras realizar ...
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Y todos, tú incluido, sabes a qué me refiero.
Si hay alguien que actúa de manera irrespetuosa o ilegal, se llama a la policía y que actúe, que apra algo está. Pero no puedes decir "como este tipo se parece a otro que me la lió, pues que se joda". No amigo. Han de tomarse medidas por los actos que comete cada cual, y no suponer cosas.
Del discurso también me chirrían otras cosas como el por qué de la muerte de un niño de 6 años (puede haber mil razones, ya, pero también es casualidad) y por qué llamó a numerosos tanatorios pero, según la noticia, tuvo que "conformarse con las instalaciones más pequeñas y deterioradas del Tanatorio Sur"; qué pasa, que también… » ver todo el comentario
Puedes ir al tanatorio que quieras pagar. O acaso a un empresario o un político lo envían a ese tanatorio pequeño y penoso del sur de Mafrid? #14 por cierto, cuando fallece un político, un actor famoso, etc, también rl tanatorio esta lleno de gente, tanta como en el entierro de un gitano. Eso no te molesta?
Los famosos van, se hacen la foto y se piran, los gitanos se quedan todo el día y toda la noche a acompañar a la familia, y no, no me molesta porque sean gitanos.
A que ti te molesta que Madrid sea una ciudad para 2 millones y de repente esté lleno de gente y seamos 5 y no podamos ni movernos? Pues esto es lo mismo.
Siempre hay un cretino, porque no os define otra palabra, que intenta colar una objeción para hacer quedar mal a alguien que te está dando una crítica fundamentada. Gracias a vuestras gilipolleces, la derecha va a arrasar. Os lo estaremos agradeciendo de por vida los antifascistas.
Eran como mil personas, de verdad, y cierto es que no estaban liando nada en especial, pero aquello parecía un concierto (en cuanto a volumen de gente, entradas y salidas). En realidad es bonito que se apoyen tanto los gitanos, pero un tanatorio normal no está preparado para recibir a tal volumen de gente de una vez. Pero claro, dices que haces un tanatorio especial para gitanos (más grande) y tienes todo el lío.
No estoy entendiendo nada de todo esto...
Nadie limita el número de dolientes, me quedé viuda con 26 años y en el tanatorio éramos ciento y la madre. Amigos, familia (y somos una familia grande), vecinos, amigos de mis padres. Compañeros de curro, profesores y compañeros de clase.
La cosa es que soy blanca y ya podíamos haber montado una orquesta que nadie hubiera dicho ni mu.
El racismo implícito que hay detrás de los comentarios y… » ver todo el comentario
métete ti racismo por el ...
1-pedir una hoja de reclamaciones
2-llamar a la policía y que lo compruebe
Si no ha ocurrido, ¿por qué será?
Es una persona rota, quizás hace tanto que no eres un taco emocional que no puedes entender que es una persona sufriendo.
No hay actuación, hay emoción pura y dura. Con su rabia, con su contención de no llorar (porque a los señores no se os permite llorar)
Sois terribles justificando lo injustificable para sentiros mejor, dentro del bardial de mierda que creáis para seguir sintiendo que no sois mala gente.
Cuando nació mi primer hijo, en planta, solo pueden entrar 2 personas, es decir, el padre (yo) y otra persona más, no nos dejaron que los abuelos (mis padres) entraran juntos si estaba yo, va en contra de las normas......excepto en la habitación contigua que, una chica de la etnia habia dado a luz y nunca había menos de 5-6 personas con ella, ocuparon la cama "libre" para que durmieran, voces, gritos...y nadie les dijo absolutamente nada. Para más inri tuve que atender una llamada telefónica y la enfermera me dijo que eso estaba prohibido y que podría "molestar"...mientras el ruido de la habitación contigua era atronador...
Eso debe ser otra forma de discriminacion.
También hay antecedentes que cuando los padres son primos la descendencia suelta subnormalidades. Y cuando la educación escasea racistadas.
Y cuando digo los demás no lo digo con implicaciones culturales o étnicas; lo digo para incluir a todos los que sí respetamos esas normas, como por ejemplo las normas relativas al aforo máximo en habitaciones de hospital, a esperar su turno cuando toque y no pegar a maestros, médicos, funcionarios, etc...
Yo tengo una opinión por el roce diario, pero los que viven cerca de sus guetos o directamente en ellos te puedo asegurar que lo hacen porque no tienen ninguna otra alternativa.
Y no sólo en España...