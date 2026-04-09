La aplaudida denuncia entre lágrimas de un diputado gitano sobre los tanatorios de Madrid: "¡Una hora de discusión, una hora de humillación!"

El diputado de Más Madrid, Samuel Escudero, ha protagonizado este jueves una de las sesiones más tensas y emotivas de la legislatura al denunciar la discriminación racial que sufren las familias gitanas en los tanatorios de la región. Escudero, visiblemente emocionado, relató su propio calvario personal tras el fallecimiento de su sobrino de apenas seis años, denunciando que en momentos de máximo dolor se les niega sistemáticamente el acceso a los servicios funerarios por su etnia. Según el desgarrador testimonio del diputado, tras realizar ...