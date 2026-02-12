El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo

Entre el lujo y la sofisticación, su despacho. Cuatro paredes repletas de fotografías enmarcadas de niñas desnudas, algunas incluso junto a Epstein. Resulta difícil creer que semejantes imágenes pudieran pasar inadvertidas para cualquiera que visitara la vivienda. De hecho, en 2019, Radio France contactó con un artesano que trabajó varios años en la propiedad y reconoció que le impactó "la cantidad de fotos de chicas jóvenes en el apartamento". "Cuando vimos las fotos, no pensamos en pedofilia, pero rozaban el límite...".