Aparecen señales de advertencia en una playa mexicana que declaran la zona restringida por EE. UU., mientras México rechaza la oferta de Trump de atacar a los cárteles. [ENG]

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el martes permitir ataques estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano, un día después de que el presidente Trump dijera que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos. Mientras tanto, diplomáticos mexicanos y estadounidenses intentaban aclarar lo que podría haber sido una incursión real de Estados Unidos. El lunes, unos hombres llegaron en barco a una playa del noreste de México e instalaron unas señales que indicaban que

mexico , eeuu , playa mexicana , carteles (no cárteles) , restriccion
HeilHynkel
Los mexicanos quitando los carteles que restringían la playa por órdenes de EEUU.

Narmer
La señora presidenta le debe favores a algún cártel que la ha puesto ahí, así que, obviamente, no va a morder la mano que le da de comer.
#7 osids
#3 Desde luego que elegiste el nick a conciencia

#6 No permitir incursiones militares de un país extranjero en el tuyo es deber favores a los carteles, ole! Mejor como cuando los españoles dejamos pasar a los franceses...spoiler: no salio como esperaban
#8 diprosio
#6 ¿Fuente?
#10 diprosio
No es por el narcotráfico, es porque en México hay un gobierno que no se arrodilla ante EE.UU. Recomiendo ver el programa de "La Base (América Latina)" sobre el asunto de hace unas semanas: www.youtube.com/watch?v=UiuzCeDXSo0
Son 55 minutos, pero para hacerse una idea basta el editorial en los 5 primeros minutos.
cenutrios_unidos
Seguro que es culpa de los conquistadores.
torkato
#3 Concretamente de los conquistadores estadounidenses que le quitaron a México el 60% de su territorio.
#2 _3883
Como cualquier español de bien, les pido perdón.
#5 sorecer
#2 Ainss... desde el primer comentario ya estás trabajando??? jajjajjaa. maaadre. cada vez se os ve antes.
