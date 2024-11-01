Aparecen señales de advertencia en una playa mexicana que declaran la zona restringida por EE. UU., mientras México rechaza la oferta de Trump de atacar a los cárteles. [ENG]

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el martes permitir ataques estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano, un día después de que el presidente Trump dijera que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos. Mientras tanto, diplomáticos mexicanos y estadounidenses intentaban aclarar lo que podría haber sido una incursión real de Estados Unidos. El lunes, unos hombres llegaron en barco a una playa del noreste de México e instalaron unas señales que indicaban que
| etiquetas: mexico , eeuu , playa mexicana , carteles (no cárteles) , restriccion
x.com/NotHoodlum/status/1991673465494204899?s=20
#6 No permitir incursiones militares de un país extranjero en el tuyo es deber favores a los carteles, ole! Mejor como cuando los españoles dejamos pasar a los franceses...spoiler: no salio como esperaban
Son 55 minutos, pero para hacerse una idea basta el editorial en los 5 primeros minutos.
En efecto: es.wikipedia.org/wiki/Intervención_estadounidense_en_México