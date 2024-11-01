Aparecen señales de advertencia en una playa mexicana que declaran la zona restringida por EE. UU., mientras México rechaza la oferta de Trump de atacar a los cárteles. [ENG]

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el martes permitir ataques estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano, un día después de que el presidente Trump dijera que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos. Mientras tanto, diplomáticos mexicanos y estadounidenses intentaban aclarar lo que podría haber sido una incursión real de Estados Unidos. El lunes, unos hombres llegaron en barco a una playa del noreste de México e instalaron unas señales que indicaban que