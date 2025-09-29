·
15
meneos
49
clics
Aparecen pintadas xenófobas y simbología nazi junto a una mezquita de Lugo
Alguien dibujó con espray el mensaje «moros de mierda» frente a este templo, ubicado en la rúa Túnel de Oural
|
etiquetas:
:
xenofobia
,
nazi
,
lugo
,
galicia
,
mezquita
,
racismo
12
3
0
K
208
actualidad
18 comentarios
#3
#3
MiguelDeUnamano
Alguien pintó una esvástica tras equivocarse con la primera
Por si había dudas de que fuesen nazis de verdad.
7
K
97
#5
Verdaderofalso
*
#3
nadie dudaba de su estupidez
Edito
No había visto la foto del intento de esvastica… alguno está perdiendo una subvención del Estado
2
K
51
#6
OrialCon_Darkness
#3
a eso venía yo, a ver si habían tenido que practicar hasta que les salió bien
2
K
41
#7
Verdaderofalso
#6
hostia pues viendo la cantidad de noticias de pintadas nazis con problemas, igual nos forramos si sacamos un cuadernillo estilo a los de Rubio pero para nazis
3
K
60
#9
Verdaderofalso
#8
pues como en Mónaco, el Vaticano, Polonia, Hungría… construir mezquitas…
0
K
20
#12
Hollywoodlandia
#9
bueno a
#1
le han puesto strike por decir una verdad, en una web donde hace 15 años el islam era lo puto peor. Refiriendose a él como lo que pasaría aquí si gobierna mucho tiempo la derecha y ahora es la religión de los hippies, la religión de la izquierda, pidiendo matar corderos saltándose la ley animal en lugares públicos, enseñar el islam en el colegio y que niñas puedan ir con el velo islámico "por voluntad propia" al colegio.
Pero ahora es lo mejor, ves a la barbie Palestina esa con su Palestina en la cabeza bailando, convertida al islam, mujeres yendo allí con velo para no ofender y parando la flotilla para dejar de reivindicar la homosexualidad para no ofender.
0
K
6
#14
DayOfTheTentacle
Los deberes....
0
K
9
#11
Fanpiro
¿Pero porque a esta gente no les da por pintarse los huevos que tienen que ir guarreando las ciudades?
0
K
9
#15
DayOfTheTentacle
#11
pq no aciertan
2
K
34
#17
Fanpiro
#15
0
K
9
#16
Nusku
*
#13
De 50 países con mayoría musulmana 45 permiten iglesias católicas visibles.
Dejad de lanzar bulos ya cojones!!
Dejad de lanzar bulos ya cojones!!
0
K
9
#18
Hollywoodlandia
*
#16
Le he pedido a chst gpt que me cuente eso de que está permitido en 45 paides de 50.... Si y no. Esta permito pero no de manera visible, habiendo fuertes restricciones, e instigamiento social constante, tanto del estado o de los fanáticos.
Esta claro que la libertad es muy muy inferior a cualquier otra religión, por ejemplo, nadie te impide entrar al Vaticano si eres musulman, como si eres satánico. Pero no puedes entrar a la meca, tampoco vivir allí sin ser musulman, hay reservas, como…
» ver todo el comentario
1
K
-14
#1
Katos
»
comentario oculto por penalización: Bulo
1
K
8
#2
Verdaderofalso
*
#1
que países musulmanes?
Porque en Gaza y Palestina hay (había ya que alguna ha sido reducida a escombros por Israel) Marruecos, Argelia, Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Turquia, Irán, Pakistán, Indonesia, Malasia, Túnez, Mauritania, Emiratos, Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait…
3
K
48
#8
Hollywoodlandia
*
#2
#4
ChatGPT 5
Tú dijiste:
En que paides musulmanes esta prohíbo hacer Iglesias
ChatGPT Plus
En la mayoría de países de mayoría musulmana existen restricciones para construir iglesias, pero el nivel de prohibición varía bastante según el país. Te hago un resumen claro:
Países donde está totalmente prohibido construir iglesias:
Arabia Saudita: no se permite la construcción de iglesias ni templos de ninguna otra religión. La práctica pública del cristianismo está prohibida; solo se tolera la…
» ver todo el comentario
1
K
18
#10
Nusku
*
#8
Qué es lo que no has entendido? El susodicho ha dicho que no hay iglesias católicas en países árabes (por cierto, lo han baneado por bulo y seguramente también por racista)..., qué intentas decirnos tú con éste comentario de chatgpt? O tú también vienes a hablar de tu libro?
0
K
9
#13
Hollywoodlandia
#10
intento decir la verdad. Otras religiones o están prohibidas en países islámicos o estan mal vistas o controladas.
1
K
-14
#4
Nusku
*
#1
Al rico bulito sazonado con un poco de racismo!!
1
K
24
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
