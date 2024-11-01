Antonio Maestre pierde su demanda contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Vito Quiles y Bertrand Ndongo fueron absueltos en la demanda que el tertuliano Antonio Maestre había puesto contra ellos por supuesto acoso e injurias, resultado de los encontronazos que habían tenido cuando los dos demandados se acercaban a preguntarle por la calle, sus cruces de opiniones y la publicación de informaciones sobre Maestre. El juez considera que no superaron "los límites del derecho de información" y además condena en costas a Antonio Maestre.