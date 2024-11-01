Antonio Maestre pierde su demanda contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Vito Quiles y Bertrand Ndongo fueron absueltos en la demanda que el tertuliano Antonio Maestre había puesto contra ellos por supuesto acoso e injurias, resultado de los encontronazos que habían tenido cuando los dos demandados se acercaban a preguntarle por la calle, sus cruces de opiniones y la publicación de informaciones sobre Maestre. El juez considera que no superaron "los límites del derecho de información" y además condena en costas a Antonio Maestre.
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Al Sr. Juez se le puede comentar que Don Antonio no ha traspasado los límites de la autodefensa.
Porque ahora es acosar a otras personas que le pueden joder el chiringuito a los que te pagan con subvenciones, -que luego denuncias si no son para ti- y PUNTO.
Jajajajajajajajas
Periodismo combativo, diría yo!
Jajajajajajajajajajajajaja