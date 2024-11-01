edición general
10 meneos
20 clics
Antonio Maestre pierde su demanda contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Antonio Maestre pierde su demanda contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Vito Quiles y Bertrand Ndongo fueron absueltos en la demanda que el tertuliano Antonio Maestre había puesto contra ellos por supuesto acoso e injurias, resultado de los encontronazos que habían tenido cuando los dos demandados se acercaban a preguntarle por la calle, sus cruces de opiniones y la publicación de informaciones sobre Maestre. El juez considera que no superaron "los límites del derecho de información" y además condena en costas a Antonio Maestre.

| etiquetas: antonio maestre , vito quiles , bertrand ndongo , derecho , información
8 2 0 K 113 actualidad
10 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Eukherio *
Recordemos que un juez determinó que era perfectamente legítimo acosar a los hijos de Pablo Iglesias porque entendía que heredaban la fama del padre. Si el sistema no protegiese a todos estos perfiles ultra no aguantaban lo que aguantan.
14 K 195
A.more #4 A.more
#2 y ese , amiguitos, es el nivel de los jueces españoles
2 K 31
#9 Eukherio
#4 Es que al final el motivo de que mucho no se atrevan a denunciar es que saben que van a librar el 90% de las veces. Ellos juegan con sus reglas y el resto con otras. Losantos lleva décadas insultando y amenazando a quien quiere y le ha tocado pagar menos del 1% de las veces. Cualquiera que hiciese un programa con el mismo tono e insultos que el de Losantos, solo que distintos blancos, se pasaría media vida en el juzgado.
3 K 31
Supercinexin #6 Supercinexin
Ellos hacen periodismo combativo, pues habrá que obsequiarles con entrevistas combativas.

www.tiendashoke.es/spray-pimienta-antiviolador

Al Sr. Juez se le puede comentar que Don Antonio no ha traspasado los límites de la autodefensa.
5 K 71
johel #5 johel *
Vito y Ndongo por cada demanda que ganan pierden otras nueve, hay gente que hincha el pecho de orgullo y no llega ni a globo de feria.
7 K 64
#8 harverto
¿Os acordáis de cuando ser periodista de prestigio era investigar, reunir y cotejar evidencias, entrevistar a testigos e implicados y finalmente informar?
Porque ahora es acosar a otras personas que le pueden joder el chiringuito a los que te pagan con subvenciones, -que luego denuncias si no son para ti- y PUNTO.
4 K 50
#7 casicasi
Interesa conocer el domicilio del juez y la ruta que hace entre éste y el juzgado, para hacerle unas preguntas sin superar "los límites del derecho a la información". Por ir consolidando jurisprudencia, nada mas.
4 K 43
#3 VFR
Que pague costas xD xD xD
1 K 17
#1 Leon_Bocanegra *
Me absuelve tras una demanda de Antonio Maestre al entender que solo hago periodismo...

Jajajajajajajajas
Periodismo combativo, diría yo!
Jajajajajajajajajajajajaja
0 K 10

menéame