Los antisionistas que condenan los crímenes antisemitas nos están manipulando psicológicamente

Los intentos de separar el movimiento para llevar a cabo el genocidio de la mitad de los judíos del mundo en Israel de los ataques contra ellos en otros lugares tienen credibilidad cero. De hecho, al igual que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, están orgullosos de su defensa pública del Estado judío y de su incesante difusión de mentiras sobre la comisión de horribles crímenes ficticios mientras niegan o racionalizan los crímenes reales cometidos contra él y su pueblo.
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- Que crearon y luego financiaron a Hamás:
www.meneame.net/story/israel-pidio-qatar-aumentara-fondos-transferidos
- Que ya sabían que Hamás iba a atacar:
www.meneame.net/story/jefe-espionaje-egipto-advirtio-netanyahu-ataque-
www.elespanol.com/espana/20231016/aviso-egipto-mossad-infravaloro-amen; » ver todo el comentario
Los traficantes se frotan las manos, porque hacen las cosas de forma opaca y sin consecuencias, y tu te tragas su mierda.
Tu si que comes mierda. Y luego vomitas lo que vomitas.
Para leer propaganda prefiero el folleto del super.
El 8 de octubre de 1990, en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, en el marco de la ocupación ilegal de israel del territorio palestino, la policía israelí dispara contra peregrinos musulmanes en la Cúpula de la Roca (monumento islámico) asesinando a 17 civiles muertos e hiriendo a más de 100 (terrorismo de Estado)
es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
" Pero afirmar que el sionismo -el movimiento nacional del pueblo judío destinado a garantizar sus derechos a vivir en paz, seguridad y soberanía en su antigua patria- no sólo es racista, sino singularmente ilegítimo si se compara con los derechos de cualquier otro pueblo, sí es una expresión de odio a los judíos."
Justificando el sionismo. PUes claro que es un movimiento racista, ilegítimo e imperalista. Y hacen genocidio, no… » ver todo el comentario
Hacen declaraciones abiertamente racistas y no se dan ni cuenta.
Mmmmmm... no. Afirmación más que matizable.
A mi los judíos me la sudan, los sionistas me apuntaría al ejército psra matarlos.
Los verdugos haciendose las victimas...no pueden dar más asco.
Bombardear y desplazar a tus vecinos no es un derecho de ningún pueblo, que yo recuerde...
Como seguro que eres de la ESO, no entiendes lo que te digo.