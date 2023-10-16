Los antisionistas que condenan los crímenes antisemitas nos están manipulando psicológicamente

Los intentos de separar el movimiento para llevar a cabo el genocidio de la mitad de los judíos del mundo en Israel de los ataques contra ellos en otros lugares tienen credibilidad cero. De hecho, al igual que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, están orgullosos de su defensa pública del Estado judío y de su incesante difusión de mentiras sobre la comisión de horribles crímenes ficticios mientras niegan o racionalizan los crímenes reales cometidos contra él y su pueblo.