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Los antisionistas que condenan los crímenes antisemitas nos están manipulando psicológicamente

Los intentos de separar el movimiento para llevar a cabo el genocidio de la mitad de los judíos del mundo en Israel de los ataques contra ellos en otros lugares tienen credibilidad cero. De hecho, al igual que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, están orgullosos de su defensa pública del Estado judío y de su incesante difusión de mentiras sobre la comisión de horribles crímenes ficticios mientras niegan o racionalizan los crímenes reales cometidos contra él y su pueblo.

| etiquetas: antisonista , antisemita , crímenes de guerra , genocidio , israel , manipulació
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Del holocausto palestino no dice nada.
5 K 72
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#3 Del ataque del 8 de octubre no van a decir nada tampoco. Deja de tomar parte por algo que no sea la paz, o serás parte del daño y criminal de guerra.
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ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#5 La equidistancia se acaba cuando hay limpieza étnica de por medio.
0 K 12
Aluflipas #8 Aluflipas *
#5 Hombre del 8 de octubre no. Pero del 7 de octubre tal vez se pueda decir:

- Que crearon y luego financiaron a Hamás:
www.meneame.net/story/israel-pidio-qatar-aumentara-fondos-transferidos


- Que ya sabían que Hamás iba a atacar:
www.meneame.net/story/jefe-espionaje-egipto-advirtio-netanyahu-ataque-
www.elespanol.com/espana/20231016/aviso-egipto-mossad-infravaloro-amen;   » ver todo el comentario
1 K 21
mikhailkalinin #11 mikhailkalinin
#8 Ponte en la otra parte, en una situación de amenaza existencial. Ambas partes están financiadas por traficantes sin escrúpulos.

Los traficantes se frotan las manos, porque hacen las cosas de forma opaca y sin consecuencias, y tu te tragas su mierda.
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Aluflipas #13 Aluflipas
#11 Te he pasado un montón de fuentes diferentes. Incluso de ciudadanos israelis, de los propios soldados sionistas, de medios sionistas y del propio gobierno sionista.
Tu si que comes mierda. Y luego vomitas lo que vomitas.
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ur_quan_master #15 ur_quan_master
#13 Es inútil, no merece la pena esforzarse. En cuanto he visto el palo del que iba lo he metido al ignore.

Para leer propaganda prefiero el folleto del super.
1 K 23
Aluflipas #17 Aluflipas
#15 Gracias por el consejo. Pero ya lo conozco, sabía donde me metía. Salud
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mikhailkalinin #16 mikhailkalinin
#13 Perdona, pero soy una persona con una formación post universitaria, lo que significa que no sólo he tenido descubrimientos nuevos para la ciencia, sino que continúo haciendo que sean beneficiosos para la humanidad debido a mi habilitación, tanto en español, como en alemán. Por ello te digo que eres un puto paleto al dictado de traficantes de armas.
1 K -3
Aluflipas #19 Aluflipas
#16 @eirene Aquí un astroturfer con insultos directos.
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mikhailkalinin #20 mikhailkalinin
#19 Irene significa paz, no hay ningún insulto cuando se valora. Tu misma.
1 K -3
#12 DenisseJoel *
#5 Para quien no haya pillado la referencia:

El 8 de octubre de 1990, en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, en el marco de la ocupación ilegal de israel del territorio palestino, la policía israelí dispara contra peregrinos musulmanes en la Cúpula de la Roca (monumento islámico) asesinando a 17 civiles muertos e hiriendo a más de 100 (terrorismo de Estado)

es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
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mikhailkalinin #14 mikhailkalinin
#12 Es una anécdota en un sistema en el que tu vas, y tomas parte en lugar de separar a tus amigos que se pelean. Tu mismo.
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Aluflipas #4 Aluflipas *
¿Pero que basura de artículo de opinión es este?

" Pero afirmar que el sionismo -el movimiento nacional del pueblo judío destinado a garantizar sus derechos a vivir en paz, seguridad y soberanía en su antigua patria- no sólo es racista, sino singularmente ilegítimo si se compara con los derechos de cualquier otro pueblo, sí es una expresión de odio a los judíos."

Justificando el sionismo. PUes claro que es un movimiento racista, ilegítimo e imperalista. Y hacen genocidio, no…   » ver todo el comentario
3 K 35
Sr.No #6 Sr.No
#4 Ya sabes, los negritos a su lugar de negritos, y los chinitos a su lugar de chinitos.

Hacen declaraciones abiertamente racistas y no se dan ni cuenta.
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Pertinax #1 Pertinax *
Son inflexibles al afirmar que el antisionismo -un movimiento que niega a los judíos derechos que a nadie se le ocurriría negar a ningún otro grupo o pueblo- [...]

Mmmmmm... no. Afirmación más que matizable.
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#2 NoMeVeas
DOCTRINA todo es ETA de manual.

A mi los judíos me la sudan, los sionistas me apuntaría al ejército psra matarlos.
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#10 laruladelnorte
Esta mentalidad, en la que Israel y el sionismo son demonizados y deslegitimados, es la razón por la que tantos activistas e ideólogos de izquierdas, especialmente los que se hacen pasar por periodistas de la corriente dominante, han difundido propaganda de Hamás que equivale a calumnias de sangre sobre israelíes que cometen "genocidio" contra árabes palestinos en Gaza.

Los verdugos haciendose las victimas...no pueden dar más asco.
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Pointman #18 Pointman
El sionismo es una ideología de carácter religioso supremacista y xenófoba. Esto es algo que anuncian los propios sionistas judios con orgullo. A ver si va a resultar que el gobierno israelí está lleno de propagandistas e ideologos de izquierdas.
Bombardear y desplazar a tus vecinos no es un derecho de ningún pueblo, que yo recuerde...
1 K 20
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
Estás dando una medida , y no una forma de parar la matanza. Señal de que la medida te importa más que la matanza.
Como seguro que eres de la ESO, no entiendes lo que te digo.
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menéame