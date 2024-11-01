Los antiguos griegos creían que masturbarse era de débiles. Ahora sabemos por qué

Si bien tenían pocos tabúes con respecto a la sexualidad, los griegos vinculaban esta práctica a "ciudadanos inferiores": mujeres, esclavos y extranjeros que no conocían la paideía. En el artículo de Wrenhaven, la autora explica que la masturbación, en la mentalidad griega clásica, se interpretaba como una señal de falta de dominio sobre uno mismo (enkráteia). Y en una cultura donde la virtud residía precisamente en la capacidad de contener los impulsos —la templanza, conocida como sophrosýne—, el autoplacer era visto como un síntoma de debilid
No dudo que el trabajo de la autora sea muy interesante y aporte cosas nuevas, pero decir que los griegos asociaban la masturbación a la falta de auto-control y por tanto propio de seres inferiores, no me parece nada novedoso. Creo que se pasaron con el resumen del trabajo una pena y el enlace al abstract no mejora mucho.
Pus el que folla diariamente no tiene necesidad de masturbarse.
Pues vaya control del cuerpo de mierda.