Los antiguos griegos creían que masturbarse era de débiles. Ahora sabemos por qué

Si bien tenían pocos tabúes con respecto a la sexualidad, los griegos vinculaban esta práctica a "ciudadanos inferiores": mujeres, esclavos y extranjeros que no conocían la paideía. En el artículo de Wrenhaven, la autora explica que la masturbación, en la mentalidad griega clásica, se interpretaba como una señal de falta de dominio sobre uno mismo (enkráteia). Y en una cultura donde la virtud residía precisamente en la capacidad de contener los impulsos —la templanza, conocida como sophrosýne—, el autoplacer era visto como un síntoma de debilid

#2 Pitchford
Estaba mejor visto hacerlo con un adolescente..
JackNorte #3 JackNorte
#2 O violar a uno de tus esclavos
tusitala #6 tusitala
#2 #3 Como cambia la moral dependiendo de la época y el lugar. Ellos nos juzgan por masturbarnos y nosotros a ellos por tener esclavos menores de edad para zumbarselos. Ya sé que no hay sociedades mejores que otras y que no hay que juzgar desde el propio punto de vista, pero...
#7 sportz_yugoslavs
#6 Hombre, al pene lo puedes querer mucho pero no es un ser humano. Yo veo la diferencia clara sin necesidad de juzgar.
Veo #9 Veo *
#6 no se puede juzgar a un personaje concreto haciendo presentismo, pero yo creo que la esclavitud o la violación legalizada entran dentro de la misma categoría que sacrificios humanos o canibalismo como puntos negativos de una civilización.
JackNorte #10 JackNorte
#6 La historia y la cultura no es sustentable ajena a sus costumbres, la esclavitud permite una vida diferente con mas tiempo para pensar. Y el resultado es obvio, no es una cuestion de eleccion o adaptacion, la cuestion es crear situaciones que no sea necesaria , actualmente tenemos maquinas pero en algunos sitios existe aun la esclavitud legal y o ilegal, cuando llegue el punto que como en la antigua Grecia que permita a la gente liberarse del trabajo y poder pensar se llegaran a respuestas y…   » ver todo el comentario
#1 Kuruñes3.0
Pues no serían todos, por lo que se cuenta de Diógenes...
placeres #4 placeres
#1 Justamente, que lo hiciera Diógenes, ya es más que suficiente para intuir que era algo tabú para el ciudadano griego. Igual que fuera una característica de los sátiros.

No dudo que el trabajo de la autora sea muy interesante y aporte cosas nuevas, pero decir que los griegos asociaban la masturbación a la falta de auto-control y por tanto propio de seres inferiores, no me parece nada novedoso. Creo que se pasaron con el resumen del trabajo una pena y el enlace al abstract no mejora mucho.
Pacman #5 Pacman
Yo soy extranjero para ellos, a mi no me afecta esa creencia :troll:
RoterHahn #11 RoterHahn
Segun entiendo el artículo, solo estaría al alcance de ciudadanos y casados.
Pus el que folla diariamente no tiene necesidad de masturbarse.
Pues vaya control del cuerpo de mierda.
azathothruna #8 azathothruna
Otra razon mas para DESPRECIAR a la cuna de la CIVILIZACION COLONIZADORA.
