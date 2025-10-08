edición general
25 meneos
38 clics
El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"

El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"

Ha sido el diputado popular Juan Bravo, quien durante la sesión de control afirmaba que Montero fue la responsable de eliminar la obligación de informar a las pacientes para no introducir un elemento de ansiedad. A estas declaraciones, Montero señalaba que el PP no asume responsabilidades, así como que hace 13 años que no es consejera de Salud.

| etiquetas: pp , andalucía , cribado , cáncer , protocolos
21 4 1 K 156 actualidad
9 comentarios
21 4 1 K 156 actualidad
fareway #1 fareway
Iglesias también era el responsable de los 7.291 ancianos en Madrid. Sánchez de los 229 de la DANA. Rubalcaba obligó a Bárcenas a repartir sobres.
8 K 136
Delay #9 Delay
#1 El PP echando balones fuera.
Da igual cuándo leas esto.
1 K 39
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Cómo no, ya los minions de El Inmundo lo adelantaban, cuando el problema no ha sido el protocolo en sí, que es correcto, sino el no cumplir la parte de hacer la segunda prueba por andar recortando en sanidad.

Hay que ser muy sinvergüenza para usar esos argumentos, pero todos sabemos la calaña de los pepetarras, que no hay ni uno bueno.
6 K 87
Ankor #7 Ankor
#2 El Abc también ha salido con el mismo guión.
1 K 29
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
El PP da puto asco, son unos ladrones y unos mentirosos cuyo único objetivo es robar, saquear, engañar y tratar de convertir a España en un estado fallido para perpetuar su dinastía de buitres estilo Amadorcito y sus colegas.
2 K 46
#3 Jodere
El PP y sus mierdas, cada vez que abren la boca es para echar balones fuera y mentir.
2 K 37
angelitoMagno #8 angelitoMagno
A ver, es lo que decía alguien hace unos días.

Lo de no comunicar el resultado provisional para no generar ansiedad puede ser un argumento válido si la diferencia entre el resultado provisional y el definitivo es de unos pocos días. Si nos vamos a varios meses, ya es cuando tenemos un problema.
1 K 37
fofito #6 fofito
Además de incompetentes , cobardes.
1 K 31
#5 UNX
Otro ejemplo más de como el PP gestiona tragedias y cagadas.
0 K 11

menéame