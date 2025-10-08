El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"

Ha sido el diputado popular Juan Bravo, quien durante la sesión de control afirmaba que Montero fue la responsable de eliminar la obligación de informar a las pacientes para no introducir un elemento de ansiedad. A estas declaraciones, Montero señalaba que el PP no asume responsabilidades, así como que hace 13 años que no es consejera de Salud.
| etiquetas: pp , andalucía , cribado , cáncer , protocolos
Da igual cuándo leas esto.
Hay que ser muy sinvergüenza para usar esos argumentos, pero todos sabemos la calaña de los pepetarras, que no hay ni uno bueno.
Lo de no comunicar el resultado provisional para no generar ansiedad puede ser un argumento válido si la diferencia entre el resultado provisional y el definitivo es de unos pocos días. Si nos vamos a varios meses, ya es cuando tenemos un problema.