Tenemos un nuevo ganador en generación de imágenes con IA. Y no es estadounidense sino chino

Hunyuan Image 3.0 es capaz de superar a "nano banana", pero además lo hace con una diferencia fundamental: es un modelo abierto

#1 doppel *
qué me quedo sin comer! again
ewok #4 ewok
#3 La mano, un poco.
reivaj01 #10 reivaj01
#6 Desde que nació el cine sonoro en 1927 no he vuelto a visitar una sala de cine.
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#6 si yo no te digo de tecnologías o problemas o efectos.

Digo que de una forma visceral me producen grima y rechazo.

Y si, al igual que efectos digitales cuando chirrían. Es fácil defenderlos usando Forrest Gump, que están bien metidos....pero defiendelo con Spawn y a ver si eso no chirría y da grima
The_Ignorator #2 The_Ignorator
Sigue dando grima
sorrillo #3 sorrillo
#2 No veo que puede dar grima de esta imagen de ejemplo:

 media
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#3 a mi me dan grima prácticamente todas las imágenes hechas con IA que me he encontrado (excepto 2 y por hacer el esfuerzo).

Esa en concreto me la puedes colar un poco mas. Pero del resto de imágenes que ponían, sí, me dan grima automáticamente.... Como si abrieras mi cráneo y te dedicases a dibujar en mi cortex con una navaja de afeitar. Me rechinan en el cerebro.

La tira cómica me parece que tiene menos personalidad que un funko, hecho como un churro o un chorizo (meto burro, sale carne), y la pizarra rechina mas que la escena de Tiburón donde rayan una.
Y las caricaturas pastelosas con lineas difuminadas que acompaña la noticia (no se si estará hecho con esta IA que dicen) me dan mucha grima
sorrillo #6 sorrillo *
#5 El problema no está en la tecnología sino en la mayor visibilidad que tienen ciertos usos que se le están dando, cuando se usan para generar cosas imposibles, personas muertas puestas en un contexto actual por ejemplo. Pero la tecnología en sí misma puede perfectamente generar imágenes realistas que sean básicamente indistinguibles de una fotografía real.

Me recuerda a la época en la que muchos criticaban que las películas tuvieran efectos especiales hechos por ordenador, lo que estaban…   » ver todo el comentario
Gadfly #7 Gadfly
#5 a saber las que te habrás comido ya sin darte cuenta
The_Ignorator #8 The_Ignorator
#7 seguramente
