161
meneos
364
clics
Björk denuncia el secuestro de la cantante Magga Stína por Israel
Björk denuncia que su amiga de la infancia, la cantante Magga Stína, ha sido secuestrada por Israel cuando intentaba llegar a Gaza.
|
etiquetas:
:
björk
,
secuestro
,
israel
,
magga stína
83
78
1
K
468
actualidad
12 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
aPedirAlMetro
"secuestro"
Por fin empezamos a hablar con propiedad
24
K
236
#3
Artok
#1
son terroristas, nunca mejor dicho. Que hoy día se le llama terrorista a cualquier cosa, y estos si son realmente terroristas. Causan terror donde quiera que vayan.
5
K
57
#9
nemeame
#3
Y con fines políticos, que es lo único que les diferencia de los asesinos en serie y psicópatas
0
K
8
#2
ChickenEsPollo
Yo sólo venía a decir que me gusta el Jamón Björk y la Magga con tomate
Perdón
2
K
27
#12
arariel
#7
Era una respuesta a
#2
(se me olvidó referenciar)
0
K
12
#5
laruladelnorte
«Creo que el activismo es tan diverso como son los humanos», escribe Björk. «Es ilegal dejar morir de hambre a la población y evitar que esa comida alcance a los niños».
Ilegal e inhumano,estos genocidas muestran hasta que punto puede llegar la crueldad.
2
K
20
#4
lluissubi
*
Si Israel y el "proyecto nobel de la paz"no van con cuidado, pueden crear un conflicto de los gordos. Pues la población europea pueden reaccionar y sus gobiernos a actuar. Europa es una democracia, defectuosa.... Pero la cosa puede escalar .
A los neocons se les puede salir de su control. Solo falta que Israel toque un familiar, conocido, figura representativa Europea...
1
K
14
#10
vilgeits
#4
Buf, deben estar cagados de miedo con los europeos, imaginate que empiezan a hacer leyes y normas y mas leyes y mas normas y los inundan en un mar de burocracia. Ya pueden andarse con cuidado!!
0
K
7
#11
lluissubi
*
#10
imaginate que tocan algún familiar tuyo por hacer algo en que cree, aunque tú no estés de acuerdo. Tú que harías? Solo son posibilidades... Tienes alguna embajada o consulado de Israel cerca?
Israel no tiene amigos cerca, solo los europeos.
0
K
7
#6
arariel
*
Hay chistes malos, luego simplemente malos y después estás tú.
0
K
12
#7
lluissubi
#6
explicame el chiste. Me quiero reír.
0
K
7
#8
Catacroc
Björk Gundesmontir se llama. Su padres le dieron una educación que era ir todo el dia en culos, que eso ni era educacion ni era nada.
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
