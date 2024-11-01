La Casa Blanca culpa a un empleado de la publicación racista de Trump sobre Obama

La Casa Blanca eliminó el polémico video que mostraba al expresidente Barack Obama y a Michelle Obama como simios, culpando a un miembro del personal por la publicación racista. Según Alayna Treene, corresponsal de CNN en la Casa Blanca, el video se compartió en redes sociales, incluida la cuenta Truth Social del presidente Trump, después de que un miembro del personal "la publicara por error". La identidad del empleado es desconocida. "Las fuentes me dicen que los legisladores republicanos llamaron directamente a Trump"