edición general
11 meneos
67 clics
¡Anotop!: el nuevo grito de guerra de Feijóo

¡Anotop!: el nuevo grito de guerra de Feijóo

Lo que tenía que decir era: “Anatomía de un farsante”. Le salió Anotop. Algún tornillo se aflojó. Las piernas flojearon. ¿Tan difícil era empezar con la palabra 'anatomía'? Cuando dio el nombre correcto, había acabado su tiempo y el micrófono estaba ya desconectado. Se sentó con un rictus tenso en la cara. Sus diputados le aplaudieron. La verdad es que le aplauden con ganas todo lo que dice. Es un público entregado

| etiquetas: anotop , nuevo , grito de guerra , feijóo
9 2 1 K 108 politica
10 comentarios
9 2 1 K 108 politica
#7 poxemita
Parece el nombre de un premio de las saunas del suegro de alguien.
0 K 13
oghaio #3 oghaio *
#1 No es la misma, aunque está muy relacionada xD
0 K 20
#2 mercure
Y no es presidente porque no quiere.
0 K 11
thorpedo #4 thorpedo
Fin de la cita 2025
0 K 11
#5 Tensk
Anotop, gobierno de corrupción... tenemos unos políticos que no nos merecemos.

En serio, no nos los merecemos.

P.D. Todos ellos tienen sus propios públicos entregados, ni que fuese novedad.
0 K 11
strike5000 #6 strike5000
"La verdad es que le aplauden con ganas todo lo que dice. Es un público entregado"

No como a Pedro I "el Guapo", que sólo le aplauden cuando se lo gana y merece... :palm:
0 K 11
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
#6 Es muy guapo.
0 K 7
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Cuando al falto le falta litio, ese es el resultado: Anotop ...bbrrghsffs.
0 K 7
#10 Emotivo *
Solo lanzan titulares para encubrir que de nuevo le están abriendo de las puertas para que pase el neofranquismo.
0 K 7

menéame