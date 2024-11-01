Anna’s Archive es demandada por Spotify y 3 principales discográficas por 13 billones de dólares por el “robo descarado de millones de archivos con toda la música mundial"

La cantidad que buscan es aproximadamente el equivalente a 151.000 dólares por archivo. Spotify y las tres principales discográficas —Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment— han demandado a Anna's Archive por 13 billones de dólares. Alegan que la plataforma copió 86 millones de archivos de música.
Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents
riana.mp3
> cp C:/spotify/riana.mp3 D:/
> dir C:/spotify
riana.mp3
Nadie ha robado nada, siguen teniendo sus canciones.