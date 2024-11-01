edición general
13 meneos
33 clics
Anna’s Archive es demandada por Spotify y 3 principales discográficas por 13 billones de dólares por el “robo descarado de millones de archivos con toda la música mundial"

Anna’s Archive es demandada por Spotify y 3 principales discográficas por 13 billones de dólares por el “robo descarado de millones de archivos con toda la música mundial"

La cantidad que buscan es aproximadamente el equivalente a 151.000 dólares por archivo. Spotify y las tres principales discográficas —Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment— han demandado a Anna's Archive por 13 billones de dólares. Alegan que la plataforma copió 86 millones de archivos de música.

| etiquetas: annas archive , spotify , discográficas , billones
11 2 0 K 113 actualidad
16 comentarios
11 2 0 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
#11 muerola
Spotify, esa empresa de la que es prácticamente imposible conseguír una factura incumpliendo la legislación española, por mi que se vayan a freír monas
4 K 60
eltxoa #4 eltxoa
mientras eran libros no pasó nada, pero se metieron con la música.
2 K 29
pitercio #3 pitercio *
La tal Ana debería responder "me vas a oler tol toto", porque si alguien te viene con vaciles lo mínimo que se puede esperar es llevarse otro.
2 K 28
jdmf #6 jdmf
Ahhh qué tiempos aquellos que solo las discográficas demandaban a Spotify.!!
1 K 13
alafia #1 alafia
Relacionada:

Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents
meneame.net/story/anna-s-archive-descarga-300-tb-musica-spotify-86-mil
0 K 13
alafia #2 alafia
#1 nota: Anna's Archive lo único que ha publicado ha sido el artwork.
2 K 27
LaInsistencia #14 LaInsistencia
#1 Preguntas tontas: Anna's Archive dijo que iba a poner a disposición, pero aun no puso a disposicion de nadie la musica, todavia. ¿Estan demandándola desde PreCrime, o como va esto? ¿Es una demanda por una amenaza? ¿Hay en algún sitio un torrent de 300 TB que no conocemos? ¿Nos pueden pasar el magnet link? ¿Que tal esta Barbara? Gracias de antebrazo.
2 K 24
#13 kreator
Y siempre igual. Suerte desenmascarando a anonymous
0 K 10
#15 marcotolo
spotify no lo quiero ni con el apk mod gratis
0 K 10
#16 alhambre *
> dir C:/spotify
riana.mp3

> cp C:/spotify/riana.mp3 D:/

> dir C:/spotify
riana.mp3

Nadie ha robado nada, siguen teniendo sus canciones.
0 K 7
#5 Tronchador. *
(Edito) Para callarme la boca.
0 K 7
Deviance #7 Deviance
#5 En EE.UU. es así como dices. 13.000 millones los denominan billones.
0 K 9
alafia #8 alafia *
#7 Así es. 13 TRILLONES norteamericanos (=13 billones españoles) :shit:
0 K 13
#9 Tronchador.
#7 No, no. 86 millones por 151.000 son 13 billones. Está bien. Calcúlalo.
1 K 16
Deviance #10 Deviance
#9 Hostias Pedrín, no hice el cálculo, me vino a la mente ese apunte así sin más. Un poco flipaos si que andan .....
0 K 9
#12 Tronchador.
#10 Yo igual.
0 K 7

menéame