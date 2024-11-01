edición general
Àngels Barceló sobre los bulos del PP (que sigue sin borrar un día después): "Es muy difícil el entendimiento con un partido así"

Lo de los bulos en las redes es descorazonador. Te encuentras a cualquier indocumentado soltando mentiras sin rubor.

Harkon #1 Harkon
Está La Ser para dar lecciones de bulos cuando sigue con el falso informe PISA sobre Iglesias cogado en su web sin siqueira mencionar que es falso ni rectificar la noticia.
