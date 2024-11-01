·
8633
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
4771
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
5788
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
4287
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
3115
clics
Cachondeo en redes ante la alternativa que ofrece el Metro de Madrid tras los cortes de la Línea 3
más votadas
431
Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón
377
Imágenes verificadas por la BBC confirman que la escuela de niñas en Irán donde murieron 168 personas en los ataques de EE.UU. e Israel fue bombardeada en repetidas ocasiones
345
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior
452
¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes
443
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
Àngels Barceló sobre los bulos del PP (que sigue sin borrar un día después): "Es muy difícil el entendimiento con un partido así"
Lo de los bulos en las redes es descorazonador. Te encuentras a cualquier indocumentado soltando mentiras sin rubor.
etiquetas
:
ángels barceló
pp
bulos
actualidad
#2
JackNorte
edit corregido mas completo mas bulos
#1
Harkon
Está La Ser para dar lecciones de bulos cuando sigue con el falso informe PISA sobre Iglesias cogado en su web sin siqueira mencionar que es falso ni rectificar la noticia.
