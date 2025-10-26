edición general
Ángela Claverol: "Creemos que pueden ser 20.000 mujeres afectadas, no 2.000 ni 2.317"

Ángela Claverol: "Creemos que pueden ser 20.000 mujeres afectadas, no 2.000 ni 2.317"

La presidenta de AMAMA ha afirmado que aceptaría una reunión con la Junta de Andalucía la próxima semana

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Mamografías en Andalucia, Dana en valencia, incendios en castilla y león, aborto en Madrid. El PP va a arrasar en las próximas elecciones generales.
#3 Somozano *
#1 En CYL ya te digo que si
Declaraciones hoy en León de la cosa soriana que ha puesto la PSOE de candidatos

Me dicen que digo castillaleón. Pues me han enseñado un truco: decir Castilla y León, y Segovia, y Burgos, y Soria...», intentó bromear, sin llegar a comprender que la segunda parte del nombre hace referencia a la región y no a la provincia.

Si este idiota no sabe ni lo mínimo, que es Castilla y León, y que ese León hace referencia a la región leonesa (León, Zamora y Salamanca) poco…   » ver todo el comentario
nikator #4 nikator *
#1 residencias de mayores durante el covid en Madrid, metro de valencia, accidente Ave en Santiago de Compostela, tragedia del Madrid Arena, Prestige, Guerra de irak...

El PP es como Atila, por donde pisa no vuelve a crecer la hierba. Es un cáncer que a su paso solo deja muerte, miseria e involución.
Bhuvaya #5 Bhuvaya
#1 y eso que no controlan el gobierno central.
#2 cunaxa
No saben gestionar y además mienten.
Los del PP pueden valer para darle más dinero a los ricos o cosas así, pero para servir a la sociedad no valen.
