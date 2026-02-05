Ángel Losada, exembajador español en Irán: "Si no querían desarrollar armas nucleares, ¿para qué enriquecen el uranio al 60%?"

Después de los ataques de EEUU e Israel, quizás el régimen encuentre razones suficientes para desarrollar bombas nucleares. Siempre se decía que una 'fatwa' del ayatolá Alí Jamenei dictaba que Irán no podía adquirir el arma nuclear, pero después de su muerte ya no sé si esa 'fatwa' seguirá vigente. [..] Siendo un europeísta convencido, me entristece mucho el papel residual que ha jugado Europa, pero su capacidad militar es limitada y, al no ser un actor militar, difícilmente puede ser un actor político. Me preocupa esa falta de protagonismo