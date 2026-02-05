Ángel Losada, exembajador español en Irán: "Si no querían desarrollar armas nucleares, ¿para qué enriquecen el uranio al 60%?"

Después de los ataques de EEUU e Israel, quizás el régimen encuentre razones suficientes para desarrollar bombas nucleares. Siempre se decía que una 'fatwa' del ayatolá Alí Jamenei dictaba que Irán no podía adquirir el arma nuclear, pero después de su muerte ya no sé si esa 'fatwa' seguirá vigente. [..] Siendo un europeísta convencido, me entristece mucho el papel residual que ha jugado Europa, pero su capacidad militar es limitada y, al no ser un actor militar, difícilmente puede ser un actor político. Me preocupa esa falta de protagonismo
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Sensacionalista
Como ahora que han matado al líder supremo que estaba en contra de las armas nucleares y han puesto a su hijo que veremos a ver que opina.
Otro belicista proarmas a cuya descendencia no veremos en ningún frente de batalla.
Por otra parte. Que Estados Unidos haya abandonado el tratado de no proliferación de armas atómica no le preocupa a este señor. Verdad?
Lo que finalizó el 5 de enero es el acuerdo START entre Rusia y USA
Fin de una época: el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró este jueves (05.02.2026), en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.
El acuerdo Nuevo START finalizó a las 00H00 GMT del 5 de febrero, con lo cual Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.
www.dw.com/es/expira-tratado-de-no-proliferación-nuclear-entre-eeuu-y
Que DW ponga mal el título de la noticia es su problema.
Por qué nadie se cuestiona que estos otros creen esas armas y si a los nuevos?
Al final, están dando toda la razón a los taraos de Corea del norte... sin disuasion, no hay soberanía
Pero con los acuerdos de 2004 fue modificado para impedir su producción y pasó a estar bajo supervisión de la OIEA
es.wikipedia.org/wiki/Programa_nuclear_de_Irán
Otro que ignora para seguir en su ignorancia
Deberían darles un Nobel de la guerra, como cantaba Mecano.