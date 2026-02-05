edición general
8 meneos
32 clics
Ángel Losada, exembajador español en Irán: "Si no querían desarrollar armas nucleares, ¿para qué enriquecen el uranio al 60%?"

Ángel Losada, exembajador español en Irán: "Si no querían desarrollar armas nucleares, ¿para qué enriquecen el uranio al 60%?"

Después de los ataques de EEUU e Israel, quizás el régimen encuentre razones suficientes para desarrollar bombas nucleares. Siempre se decía que una 'fatwa' del ayatolá Alí Jamenei dictaba que Irán no podía adquirir el arma nuclear, pero después de su muerte ya no sé si esa 'fatwa' seguirá vigente. [..] Siendo un europeísta convencido, me entristece mucho el papel residual que ha jugado Europa, pero su capacidad militar es limitada y, al no ser un actor militar, difícilmente puede ser un actor político. Me preocupa esa falta de protagonismo

| etiquetas: irán , israel , eeuu , bomba , nuclear , exembajador , uranio
7 1 4 K 56 actualidad
34 comentarios
7 1 4 K 56 actualidad
Comentarios destacados:          
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
Porque son soberanos?!quizá por eso eso enriquecen uranio al 60 por ciento?(contando que sea cierto) Porque en un mundo donde hay zumbados rezantes y pedófilos que si las tienen y las usan y amenazan con usarlas es lo más sensato??
11 K 131
ur_quan_master #21 ur_quan_master
#3 además el 60% es un standard industrial y lo tenían autorizado por la OIE y los tratados.

Sensacionalista
3 K 49
#4 veratus_62d669b4227f8
Yo me preguntaría por que Iran no puede tener un arma nuclear e Israel si , y de hecho las tiene, y ademas sin estar sometido al control de ningun organismos ni haber firmado ningun tratado. Si mi enemigo mas aférrimo, tuviese armamento nuclear yo también querria tenerlo.
8 K 106
Tarod #28 Tarod *
#2 #4 la pregunta es por qué no lo hacemos nosotros también. País que no tiene bomba nuclear país que puede ser borrado del mapa
0 K 18
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#17 ¿Evitar que les ataquen países que sí tienen la bomba atómica reconocidos por ser integristas religiosos y a quienes les gusta masacrar civiles, niños incluidos cometiendo todo tipo de crímenes de guerra cada vez que tienen ocasión para mayor satisfacción de quienes les respaldan?
7 K 102
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#18 hay que ser inocente.
0 K 10
josde #1 josde *
Uno al que se le ve mucho la vena, publicado en 20 minutos l marca blanca del InMundo
4 K 72
cosmonauta #11 cosmonauta *
#1 igualmente, recomiendo leerlo. Se puede aprender algo.
0 K 15
Free_palestine #14 Free_palestine
#1 ¿por qué dices que es la marca blanda del inmundo si pertenecen a grupos de comunicación distintos? ?(
0 K 20
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#1 menudo sectario estás hecho.
0 K 10
josde #20 josde
#16 Y tu que eres, un clon de circo, no llegas ni a payaso
2 K 41
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#20 rojelio, mientras no me llames comunista, todo bien.
1 K 0
josde #23 josde
#22 Te puedo llamar otra cosa peor. :eli: :calzador:
1 K 30
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#23 peor que comunista? Enga hombre.
0 K 10
josde #26 josde
#25 Si, {0x261d} {0x1f400}
0 K 20
Macnulti_reencarnado #27 Macnulti_reencarnado
#26 que eres, un crío?
1 K -10
josde #29 josde
#27 Uno que te puede mandar a tomar por san patras siempre que le apetezca :tinfoil:
0 K 20
Macnulti_reencarnado #30 Macnulti_reencarnado
#29 la de collejas que te deben caer en el insti.
0 K 10
josde #32 josde
#30 Mas a ti que eras el bobo del colegio de párvulos al instituto no llegaste siquiera, no diste la nota minima.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #34 Macnulti_reencarnado
#32 ya madurarás, no te preocupes.
0 K 10
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
La cuestión no es si querían o no, es si deberían haberlo hecho para evitarse ciertos problemas.
4 K 61
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#2 un grupo de fanáticos que son capaces de asesinar a 30k compatriotas que piensas que harían con una bomba atómica?
3 K -44
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Si Marruecos tuviera armas nucleares y estuviese atacandonos constantemente, España también querría tenerlas.
3 K 48
silvano.jorge #7 silvano.jorge
Por si tienen que cambiar de opinión poder hacer rápidamente.
Como ahora que han matado al líder supremo que estaba en contra de las armas nucleares y han puesto a su hijo que veremos a ver que opina.
2 K 47
Huaso #8 Huaso *
Europa, pero su capacidad militar es limitada y, al no ser un actor militar, difícilmente puede ser un actor político. Me preocupa esa falta de protagonismo

Otro belicista proarmas a cuya descendencia no veremos en ningún frente de batalla.

Por otra parte. Que Estados Unidos haya abandonado el tratado de no proliferación de armas atómica no le preocupa a este señor. Verdad?
1 K 31
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Estados Unidos no ha abandonado el tratado de no proliferación de armas atómica.

Lo que finalizó el 5 de enero es el acuerdo START entre Rusia y USA
0 K 13
carakola #19 carakola *
#13 Sí lo ha abandonado, los rusos propusieron prorrogarlo. El START es un acuerdo de no proliferación. Hasta los otanejos progenocidio de DW lo ponen claro :
Fin de una época: el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró este jueves (05.02.2026), en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.

El acuerdo Nuevo START finalizó a las 00H00 GMT del 5 de febrero, con lo cual Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.
www.dw.com/es/expira-tratado-de-no-proliferación-nuclear-entre-eeuu-y
0 K 20
#31 El_dinero_no_es_de_nadie
#19 Pero eso no es el TNP Tratado de no proliferación que no ha abandonado, es el acuerdo START que finalizó tal como comentaba.

Que DW ponga mal el título de la noticia es su problema.
0 K 13
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Si qusieran la bomba de verdad tendrían reactores rápidos (FBR)
1 K 26
Dene #33 Dene
Porque es un pais soberano que hace lo que le sale de la chilaba... xactamente igual que USA, Rusia, IsraHell, etc etc..
Por qué nadie se cuestiona que estos otros creen esas armas y si a los nuevos?
Al final, están dando toda la razón a los taraos de Corea del norte... sin disuasion, no hay soberanía
0 K 13
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_5 Tienen un reactor para obtener Pu-239 en Arak, el IR-40.
Pero con los acuerdos de 2004 fue modificado para impedir su producción y pasó a estar bajo supervisión de la OIEA
es.wikipedia.org/wiki/Programa_nuclear_de_Irán

Otro que ignora para seguir en su ignorancia :-D
0 K 13
haprendiz #15 haprendiz *
Los que anuncian el fin del "orden internacional basado en reglas" son los que más están contribuyendo a que todo quisqui corra a hacerse sus propios nukes, por pura cuestión de supervivencia.

Deberían darles un Nobel de la guerra, como cantaba Mecano.
0 K 11
#12 veratus_62d669b4227f8
es.wikipedia.org/wiki/Armas_nucleares_de_Israel De muy interesante lectura para los que tengais curiosidad sobre el programa nuclear de Israel.
0 K 8
#6 Kuruñes3.0
Claro que quieren, es la única forma de estar a salvo.
0 K 7

menéame