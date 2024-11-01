Andrés Góngora, empresario agrícola: "no podemos competir con Marruecos, si aquí se paga 90 euros la jornada, allí son 8"

La brecha salarial entre ambos lados del Estrecho incrementa las importaciones y agrava la situación de las explotaciones que necesitan mucha mano de obra. Una diferencia que el sector lleva muchos años denunciando y que nunca se ve reflejada en los precios del supermercado. Los cultivos que más empleo generan en el sector agrícola español “tienden a abandonarse” porque las cuentas no le salen. Ese abandono se traduce en la llegada masiva de producto marroquí al mercado nacional. La apuesta pasa por la innovación.
| etiquetas: españa , marruecos , agricultura , mano de obra , coste
Por otra parte, esos convenios de llegada de productos agricolas de Marruecos se votan en Europa, con el vistobueno del PP y del PSOE, junto con sus correligionarios europeos.
Comentaba que allí se suele pagar el día entre 15 y menos de 20€, en mi pueblo unos 60€ el día (es el pago "estándar") que es una mierda menor al smi, pero casi el cuádruple que en su país.
También decía que el aceite de oliva en Marruecos era mucho más caro.