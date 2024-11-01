edición general
Andrés Góngora, empresario agrícola: "no podemos competir con Marruecos, si aquí se paga 90 euros la jornada, allí son 8"

Andrés Góngora, empresario agrícola: "no podemos competir con Marruecos, si aquí se paga 90 euros la jornada, allí son 8"

La brecha salarial entre ambos lados del Estrecho incrementa las importaciones y agrava la situación de las explotaciones que necesitan mucha mano de obra. Una diferencia que el sector lleva muchos años denunciando y que nunca se ve reflejada en los precios del supermercado. Los cultivos que más empleo generan en el sector agrícola español “tienden a abandonarse” porque las cuentas no le salen. Ese abandono se traduce en la llegada masiva de producto marroquí al mercado nacional. La apuesta pasa por la innovación.

#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Pues cierra, que se le va a hacer. O haz tu el trabajo y te saldrá grátis. O pide a la IA que haga el trabajo de los jornaleros. :hug:

Por otra parte, esos convenios de llegada de productos agricolas de Marruecos se votan en Europa, con el vistobueno del PP y del PSOE, junto con sus correligionarios europeos.
#3 humono
¿90€ la jornada?, ¿450€ por 5 días, o 540€ por 6?

Tururú!
#1 Verdaderofalso
No fue lo que nos vendían con la deslocalización industrial hace unos años?? Que básicamente era buscar lugares donde sea más barato producir?
#5 Romfitay
Bueno, los trabajadores alemanes del sector automovilístico dicen lo mismo de España
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 Pero Marruecos no es UE, no es lo mismo.
#7 devilinside
#5 Y los del agrario francés
#8 encurtido
Precisamente la semana pasada hablaba con un marroquí que se busca la vida en lo que puede, de jornalero en la aceituna estos días.

Comentaba que allí se suele pagar el día entre 15 y menos de 20€, en mi pueblo unos 60€ el día (es el pago "estándar") que es una mierda menor al smi, pero casi el cuádruple que en su país.

También decía que el aceite de oliva en Marruecos era mucho más caro.
