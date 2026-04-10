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Andana de misiles de Hizbulá contra Israel

Andana de misiles de Hizbulá contra Israel

El grupo chií Hizbulá lanzó la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, en uno de los ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos. Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local (22:00 GMT del jueves) en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel.

| etiquetas: andanada , misiles , contra , israel
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10 comentarios
5 1 0 K 56 actualidad
Ven0m #9 Ven0m
#6 También dice que son sinónimos, es decir, que una se puede sustituir por la otra.
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Tertuliano_equidistante #8 Tertuliano_equidistante
Entraba a poner eso, gracias
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Nube_Gris #1 Nube_Gris
#0 A no ser que el diccionario diga que "andana" se puede sustituir por "andanada" creo que hay un error en el titular.
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Rogue #2 Rogue
#1 Andana es el amigo de Koldo
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Ven0m #4 Ven0m
#1 El diccionario dice que "andana" se puede sustituir por "andanada".
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Nube_Gris #6 Nube_Gris *
#4 :-O <:(
Nunca te acostarás sin saber una cosa más.

Edit. El diccionario dice que se usa para cosas dispuestas en línea, así que no sé yo si es muy correcto su uso en este contexto. :-S
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Andreham #10 Andreham
No sé por qué hacen noticia de ataques que nunca dañan nada ni causan víctimas.

A menos que el objetivo sea decir "veis? veis? por esto hay que asesinar a 300 personas! Porque nos atacan después sin causar daños ni victimas".
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Lutin #5 Lutin
Que se les atraganten bien a los sionistas las andanadas.
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japal #7 japal
Pero... una andanada es lo mismo que una "hartá" o que una "pechá"?
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menéame