Andana de misiles de Hizbulá contra Israel

El grupo chií Hizbulá lanzó la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, en uno de los ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos. Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local (22:00 GMT del jueves) en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel.
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Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Edit. El diccionario dice que se usa para cosas dispuestas en línea, así que no sé yo si es muy correcto su uso en este contexto.
A menos que el objetivo sea decir "veis? veis? por esto hay que asesinar a 300 personas! Porque nos atacan después sin causar daños ni victimas".