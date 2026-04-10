Andana de misiles de Hizbulá contra Israel

El grupo chií Hizbulá lanzó la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, en uno de los ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos. Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local (22:00 GMT del jueves) en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel.