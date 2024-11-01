¿Por qué ANDALUCÍA es el lugar MÁS POBRE de ESPAÑA?  

La tasa de pobreza en Andalucía es más alta que en Bulgaria o Rumanía. Sí, en pleno 2025. Pero ojo, porque esto no siempre fue así. En los años 90, Andalucía empezó a levantar cabeza: empleo, ingresos, educación… Todo iba en dirección ascendente hasta que llegó la crisis de 2008. Y aunque el gran batacazo del ladrillo se lo llevó la Comunidad Valenciana, Andalucía no salió mejor parada. Más bien al revés.
Luego son los que se quejan de que los jóvenes a lo que aspiran es a sacarse una plaza de funcionario y no quieren emprender ni invertir, cuando te ves al típico señorito andaluz que solo quiere pasearse y vivir de las rentas que heredó de sus padres.
"Salvados: Cayetano de Alba: Es grave que los jóvenes no quieran progresar, sólo pasa en Andalucía".
Ahora encima los jóvenes que quieren trabajar la tierra se encuentran con la competencia del fondo buitre con las compras masivas para parques solares y olivar intensivo, con el narco que tiene que blanquear comprando tierras y con el de las "casa de aperos" para urbanizar en rústico.
Desde los 90 hasta 2008 Andalucía mejoraba: más empleo, más estudios, más renta. Luego llega la crisis y, mientras otras regiones se recuperan, Andalucía se queda clavada en el barro. Pero claro, cuando tu modelo económico se basa en subsidios eternos, clientelismo y no… » ver todo el comentario
Pero vamos, tienes razón, el PSOE, es decir, un partido de derechas que hace políticas de derechas, tiene gran parte de la culpa del problema.
Spoiler: economía sumergida.
Es un mito que no existe.
Básicamente todo el mundo curraba en B porque en el calzado se pagaba en B a amas de casa que aparaban desde casa y a la gente que iba a las fábricas del polígono.
Luego por supuesto estaba la parte de "La puñalá" que, como bien dices, tiene a cierto tipo de gente.
Pero vamos lo que vengo a decir es que en Andalucía será casi seguro el mismo plan, cambiando calzado por sector primario.