edición general
2 meneos
19 clics

¿Por qué ANDALUCÍA es el lugar MÁS POBRE de ESPAÑA?  

La tasa de pobreza en Andalucía es más alta que en Bulgaria o Rumanía. Sí, en pleno 2025. Pero ojo, porque esto no siempre fue así. En los años 90, Andalucía empezó a levantar cabeza: empleo, ingresos, educación… Todo iba en dirección ascendente hasta que llegó la crisis de 2008. Y aunque el gran batacazo del ladrillo se lo llevó la Comunidad Valenciana, Andalucía no salió mejor parada. Más bien al revés.

| etiquetas: andalucía , pobre , sur
1 1 0 K 25 actualidad
23 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Porque nos hace falta menos
1 K 27
#3 Africano
#1 por los cortijos políticos. También roban a través de sus sueldos.
0 K 20
sotillo #19 sotillo
#1 Y Moreno quiere que sean felices y los andaluces que sea feliz Moreno
0 K 10
#4 soberao *
El señorito andaluz siempre a optado por quedarse bien como está, ha rezado porque nada cambie y siga pegándose la vida padre con sus fiestas y todo el año disfrutando sin dar un palo al agua.
Luego son los que se quejan de que los jóvenes a lo que aspiran es a sacarse una plaza de funcionario y no quieren emprender ni invertir, cuando te ves al típico señorito andaluz que solo quiere pasearse y vivir de las rentas que heredó de sus padres.
"Salvados: Cayetano de Alba: Es grave que los jóvenes no quieran progresar, sólo pasa en Andalucía".
m.youtube.com/watch?v=NkDfKEVBTZI
1 K 23
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
Yo creo que eso ya es una leyenda urbana del siglo pasado.
0 K 20
pepel #9 pepel
Porque en YouTube la divulgan como pobre.
0 K 20
Torrezzno #5 Torrezzno *
Porque nos encanta que nos gobiernen caciques y señoritos. Como dice la canción: "porque fuimos potencia mundial, y somos pobres, nos gobiernan mal"
0 K 20
#8 soberao *
#5 Los dueños de las tierras: caciques y señoritos. La cosa cambia cuando eres dueño de la tierra que trabajas como pasa en otras zonas de España que la tierra está más repartida.
Ahora encima los jóvenes que quieren trabajar la tierra se encuentran con la competencia del fondo buitre con las compras masivas para parques solares y olivar intensivo, con el narco que tiene que blanquear comprando tierras y con el de las "casa de aperos" para urbanizar en rústico.
0 K 13
#10 Africano
#5 por culpa de los terratenientes.
0 K 20
#16 Africano *
#14 la pobreza genera economía sumergida, y no al revés, pero es irrisoria.
0 K 20
sotillo #20 sotillo
#16 Y los jetas que contratan ilegales para recoger cosechas mientras cobran subvenciones
0 K 10
#22 Africano
#20 que casualidad que esos jetas solo están en las comunidades más pobres
0 K 20
sotillo #23 sotillo
#22 ¿Tú crees? Yo veo mucha subvención y cuento en comunidades muy ricas, claro que todos son de familias de bien
0 K 10
Kmisetas #7 Kmisetas
Andalucía no es pobre por arte de magia ni por alineación planetaria. Lo jodido es que los datos cuadran demasiado bien con los 40 años de socialismo de la PSOE, que gestionó la comunidad como si fuera un cortijo sin auditoría.

Desde los 90 hasta 2008 Andalucía mejoraba: más empleo, más estudios, más renta. Luego llega la crisis y, mientras otras regiones se recuperan, Andalucía se queda clavada en el barro. Pero claro, cuando tu modelo económico se basa en subsidios eternos, clientelismo y no…   » ver todo el comentario
1 K 18
#13 soberao *
#7 ¿Has notado tú algo el cambio del PSOE al PP en Andalucía? Porque, me cago en Franco, tanta herencia del PSOE pero al final el PP ahonda en lo mismo, en la Semana Santa, el Rocio y el turismo, y el andaluz que emigre "como se ha hecho siempre".
1 K 16
Andreham #17 Andreham
#7 Sí, Andalucía funcionaba de puta madre durante el franquismo siendo el granero del país, y que sean dueños de ella literalmente 5 familias seguro que ayuda mucho también.

Pero vamos, tienes razón, el PSOE, es decir, un partido de derechas que hace políticas de derechas, tiene gran parte de la culpa del problema.
0 K 8
Ne0 #18 Ne0
#7 ya, y en los siglos xviii, xix y xx lo era por culpa del PSOE... Que los dueños de las tierras tributaban los beneficios de esas tierras en otras comunidades haciendo a estas más ricas eso no importa...
0 K 10
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo
'En pleno 2025' Bulgaria o Rumanía no tienen por qué ser paradigma de pobreza tampoco >:-(
0 K 10
Andreham #2 Andreham
Probablemente por el mismo motivo por el que barrio de Carrús, en Elche, es el barrio más pobre de España (si miramos su renta/lo que pagan de IRPF).

Spoiler: economía sumergida.
0 K 8
#6 Africano *
#2 La economía sumergida de los clanes?.

Es un mito que no existe.
0 K 20
Andreham #14 Andreham *
#6 Yo nací y crecí en Carrús.

Básicamente todo el mundo curraba en B porque en el calzado se pagaba en B a amas de casa que aparaban desde casa y a la gente que iba a las fábricas del polígono.

Luego por supuesto estaba la parte de "La puñalá" que, como bien dices, tiene a cierto tipo de gente.

Pero vamos lo que vengo a decir es que en Andalucía será casi seguro el mismo plan, cambiando calzado por sector primario.
1 K 18
#11 Nastar
Por culpa de los propios andaluces?
0 K 7
#12 Africano
#11 los andaluces pagan impuestos para que los políticos lo gestionen, pero estos se lo gastan en coca, putas y colocar amiguetes.
0 K 20

menéame