¿Por qué ANDALUCÍA es el lugar MÁS POBRE de ESPAÑA?  

La tasa de pobreza en Andalucía es más alta que en Bulgaria o Rumanía. Sí, en pleno 2025. Pero ojo, porque esto no siempre fue así. En los años 90, Andalucía empezó a levantar cabeza: empleo, ingresos, educación… Todo iba en dirección ascendente hasta que llegó la crisis de 2008. Y aunque el gran batacazo del ladrillo se lo llevó la Comunidad Valenciana, Andalucía no salió mejor parada. Más bien al revés.