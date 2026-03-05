edición general
Análisis sugiere que la escuela fue golpeada en medio de ataques estadounidenses contra una base naval iraní [Eng]

El ataque escolar del 28 de febrero en Minab, que mató a decenas de personas, incluidos niños, parece haber sido parte de un ataque contra una base naval adyacente en el sur de Irán, donde las autoridades dijeron que operaban las fuerzas estadounidenses.

#5 Dedalos
Fue un mensaje, del tipo mafioso, y con el objetivo de debilitar psicológicamente al adversario.

Difícil de creer?, mirad Gaza.
Son asi de HDP.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
"contra una base naval adyacente"
A decenas de kilometros ?
sotillo #9 sotillo
#3 No se lo cree nadie pero tienen que hacer lo que sea por justificarse, es como el ataque al refugio civil de Bagdad en la guerra de Irak con dos ataques con bombas anti búnker que causaron la muerte de miles de civiles refugiados, esta gente está enferma no podemos creer nada de lo que digan ¿ Qué creéis que van a contar de torpedear una fragata desarmada que estaba en un desfile y abandonar a su suerte a los supervivientes? Mentiras
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#3 La culpa es de las niñas por ir a clase sabiendo que por algún sitio hay una base naval.
efectogamonal #1 efectogamonal *
Por lo visto a las 160 niñas las mató USA a la vez que atacaba una base naval irani, no Israel.

Si esto no es un crimen de lesa humanidad, yo ya no sé {0x1f525}
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 ¿ Fuego cruzado?

Anda ya.
efectogamonal #4 efectogamonal *
#1 No, tienes razón ya lo he corregido gracias, las mató a la vez que atacaba la base naval irani, fue con acritud y alevosía {0x1f525}
Sr.No #6 Sr.No
Si ves el mapa que se publicó hace tres o cuatro días, queda claro. Que bombardearan esa escuela secundaria conociendo el riesgo de la madraza, es de ser unos hijos de puta totalmente desmedidos.

Qué ganas tengo de que llegue la segunda edición de los Juicios de Nürmberg.
#7 eipoc
Esta basura presume de tener la mejor tecnología y le dan a colegios con niños "sin querer". No se lo cree nadie ya, son genocidas e infanticidas.

Irán, por contra, tiene objetivos militares y de infraestructura y se sabe que todo lo que no sea eso es o un accidente o un ataque de falsa bandera. La comparación engrandece a Irán y ridiculiza a occidente.
ewok #8 ewok
#7 ¿Occidente? España y Portugal, Irlanda, Canadá, México... Eso es Occidente también.
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#7 Es que es tan indignante que uno no sabe qué decir. Son capaces de atizarle a un tío que va en un coche desde cientos de kilómetros de distancia, pero luego...oh vaya... se nos ha escapado un misil en una zona civil, un mercado, una escuela, un hospital. Merecen el peor de los infiernos.
