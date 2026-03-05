Análisis sugiere que la escuela fue golpeada en medio de ataques estadounidenses contra una base naval iraní [Eng]

El ataque escolar del 28 de febrero en Minab, que mató a decenas de personas, incluidos niños, parece haber sido parte de un ataque contra una base naval adyacente en el sur de Irán, donde las autoridades dijeron que operaban las fuerzas estadounidenses.
Difícil de creer?, mirad Gaza.
Son asi de HDP.
A decenas de kilometros ?
Si esto no es un crimen de lesa humanidad, yo ya no sé
Anda ya.
Qué ganas tengo de que llegue la segunda edición de los Juicios de Nürmberg.
Irán, por contra, tiene objetivos militares y de infraestructura y se sabe que todo lo que no sea eso es o un accidente o un ataque de falsa bandera. La comparación engrandece a Irán y ridiculiza a occidente.