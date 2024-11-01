edición general
Un análisis de la NASA destacó que la Gran Muralla China y las Pirámides de Egipto no son visibles a simple vista desde la Estación Espacial. Solo se ve una estructura hecha por el hombre

La idea de ver estructuras como las pirámides egipcias o la Gran Muralla China desde el espacio ha sido una referencia popular durante décadas, pero la realidad es diferente. Desde la Estación Espacial Internacional lo que salta a la vista es un fenómeno agrícola concentrado en el sur de España. El nombre llama la atención, pero el escenario es bastante práctico: se trata del mar de plástico de Almería, una inmensa zona de invernadaeros que ocupa más de 40.000 hectáreas en el sureste de España.

cosmonauta #2 cosmonauta
Toneladas de plástico lanzadas al medioambiente cada día.

Macro granjas de lechugas cubiertas en plástico
#3 Pitchford
#2 Sí, estos plásticos que suelen acabar en parte rotos y desperdigados por tierra y mar, deberían ser orgánicos y degradables-comestibles, sin contaminantes, aunque resulten más caros.
sotillo #6 sotillo
#3 Claro, por que obligar a que sean debidamente tratados y reciclados requeriría un costo inasumible por el empresario y a la administración para que cumplieran la ley un policía por agricultor
#8 Pitchford
#6 No sé si se reciclan o se queman o se vierten (legal e ilegalmente), pero una parte significativa se rompe y vuela en tormentones, acabando en el medio ambiente.
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#8 Ya están en el medio ambiente. Ecología nivel guardería.
#1 Pitchford
Cuantas décadas engañados con lo de la Gran Muralla China. España campeona de estructuras gigantes.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 La mayor mierda de plásticos de lmundo
#7 Pitchford
#5 Pues se ve que la contrapropaganda no ha tenido mucha difusión, porque todavia no me había enterado. En 2007 no leía Meneame...
#10 Grahml *
#7 Este link en #5 de Europapress (compartido en MNM) es de 2015

"Sus actuales dimensiones -largo y ancho- son suficientes para que los invernaderos de Almería se hayan llevado la fama de la estructura más visible desde el espacio, antes que la famosa Muralla China."

www.meneame.net/story/imagenes-invernaderos-almeria-vistos-desde-googl
