Un análisis de la NASA destacó que la Gran Muralla China y las Pirámides de Egipto no son visibles a simple vista desde la Estación Espacial. Solo se ve una estructura hecha por el hombre

La idea de ver estructuras como las pirámides egipcias o la Gran Muralla China desde el espacio ha sido una referencia popular durante décadas, pero la realidad es diferente. Desde la Estación Espacial Internacional lo que salta a la vista es un fenómeno agrícola concentrado en el sur de España. El nombre llama la atención, pero el escenario es bastante práctico: se trata del mar de plástico de Almería, una inmensa zona de invernadaeros que ocupa más de 40.000 hectáreas en el sureste de España.
| etiquetas: estación espacial , nasa , visibles , estructuras , mar de plástico
Macro granjas de lechugas cubiertas en plástico
www.meneame.net/story/gran-muralla-china-visible-desde-espacio-mentira
Aquí más enlaces:
www.meneame.net/story/imagenes-invernaderos-almeria-vistos-desde-googl
www.meneame.net/story/estructura-mas-facilmente-detectable-desde-espac
www.meneame.net/story/estructura-artificial-mas-facilmente-distinguibl
Obviamente no tiene sentido considerar duplicada tu noticia, ya que las que comparto… » ver todo el comentario
"Sus actuales dimensiones -largo y ancho- son suficientes para que los invernaderos de Almería se hayan llevado la fama de la estructura más visible desde el espacio, antes que la famosa Muralla China."
www.meneame.net/story/imagenes-invernaderos-almeria-vistos-desde-googl