Un análisis de la NASA destacó que la Gran Muralla China y las Pirámides de Egipto no son visibles a simple vista desde la Estación Espacial. Solo se ve una estructura hecha por el hombre

La idea de ver estructuras como las pirámides egipcias o la Gran Muralla China desde el espacio ha sido una referencia popular durante décadas, pero la realidad es diferente. Desde la Estación Espacial Internacional lo que salta a la vista es un fenómeno agrícola concentrado en el sur de España. El nombre llama la atención, pero el escenario es bastante práctico: se trata del mar de plástico de Almería, una inmensa zona de invernadaeros que ocupa más de 40.000 hectáreas en el sureste de España.