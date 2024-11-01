Ampliación | Convocatoria urgente del Senado estadounidense para resolver el cierre gubernamental más prolongado

El Senado de EE.UU. se reúne de urgencia para intentar terminar con 39 días de paralización gubernamental que afecta la economía. El Senado de Estados Unidos ha convocado una sesión extraordinaria este domingo con el objetivo de poner fin a los 39 días de paralización de las actividades gubernamentales, las cuales, según Kevin Hassent, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, podrían reducir el PIB del último trimestre de 2025.