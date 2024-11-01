edición general
Ampliación | Convocatoria urgente del Senado estadounidense para resolver el cierre gubernamental más prolongado

El Senado de EE.UU. se reúne de urgencia para intentar terminar con 39 días de paralización gubernamental que afecta la economía. El Senado de Estados Unidos ha convocado una sesión extraordinaria este domingo con el objetivo de poner fin a los 39 días de paralización de las actividades gubernamentales, las cuales, según Kevin Hassent, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, podrían reducir el PIB del último trimestre de 2025.

#1 BoosterFelix
¿No debería el cierre del gobierno aumentar el PIB? ¿el PIB es comunista?
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Mierda. Schumer se va a arrugar otra vez, cual pene de octogenario sin viagra. No aprenden.
emmett_brown #3 emmett_brown
#2 SACO. Schumer Always Chickens Out.
Bhuvaya #4 Bhuvaya
Dónde andan los anarco capitalistas. Va bien el modelo sin estado???
