Amama afirma que Antonio Sanz les explicó que el error de los cribados se debió "a una orden verbal"

La ministra de Sanidad se reúne en Sevilla con representantes de la asociación y se compromete a "hacer justicia" con las afectadas.

A ese nivel no existen órdenes verbales en la administración. Existen órdenes, circulares, reglamentos, y todo, todo por escrito. Dicho esto, parece que comienzan a reconocer que ha habido una cagada monumental. Pillo palomitas. :popcorn: v
Lleva dos semanas con la cartera y ya tarda en dimitir.
Los capitalistas corruptos que gobiernan ahora Andalucía dan órdenes de destrozar la sanidad pública para derivar dinero a la privada dejando víctimas del Pueblo por medio.

¿Quién se sorprende por esto?
«...les explicó que los errores del cribado se han debido a “órdenes verbales” de los jefes de servicio.»

Eso no es un error. Es una actuación delictiva de unos y negligente de otros.
Y las historias clinicas manipuladas, fueron un error de una paloma que bajó del cielo disfrazada de toro.
Por inventar que no quede ...
