Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones

LA RAZÓN accede en exclusiva a la llamada que expone sus presiones al concejal de Alfafar en una conversación que después publicaron manipulada. "Le hemos vuelto loco". Con esta frase se regocijó el eurodiputado de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, tras la conversación telefónica que el agitador Vito Quiles acababa de mantener con un concejal de la localidad de Alfafar (Valencia), Marcos González, en la que el valenciano trató de desmentir el bulo que Alvise y Vito habían propagado sobre que su Ayuntamiento.

| etiquetas: dana , valencia , vito , quiles , salf , alvise
NPCMeneaMePersigue
Esto es la ultraderecha contra el PP y aquí alguien ha filtrado esto a la razón, es decir navajazo interno en SALF.

Conviene difundir, atacar a SALF para que al recibir ataque se produzca efecto streissand y los ultras de derechas se dividan entre PP, Vox y SALF

Si la derecha se divide en 3, ganamos
1
NPCMeneaMePersigue
Vengo del futuro

Ellos tiran bulos para defender sus intereses incluso en medio de catástrofes como la DANA

En el futuro la izquierda aprenderá atacará sus intereses en redes sociales hundiendo su demanda para hacer el fascismo inútil
1
#7 soberao
#1 Y esto lo publica "La Razón" panfleto tirando de otro que vive de bulos y el cuento.
0
NPCMeneaMePersigue
#7 Salvemos a Alvise y Vito Quiles! que se les está poniendo cara de Charlie Kirk! xD xD
0
Kmisetas
Me flipa tu contenido NPCmepajeollenandodeazulmisenvios
0
ostiayajoder
#3 a mi me fascina como Alvise conoce a la gente q le sigue y como se inventa la basura q les echa de alimento.

Les mea en la putisima cara

Es la ostia.
2
devilinside
#4 Hijos de puta
0
NPCMeneaMePersigue
#3 Me flipa que te moleste que alguien ponga dos comentarios seguidos en un foro de internet
0

