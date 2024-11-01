Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones

LA RAZÓN accede en exclusiva a la llamada que expone sus presiones al concejal de Alfafar en una conversación que después publicaron manipulada. "Le hemos vuelto loco". Con esta frase se regocijó el eurodiputado de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, tras la conversación telefónica que el agitador Vito Quiles acababa de mantener con un concejal de la localidad de Alfafar (Valencia), Marcos González, en la que el valenciano trató de desmentir el bulo que Alvise y Vito habían propagado sobre que su Ayuntamiento.
| etiquetas: dana , valencia , vito , quiles , salf , alvise
Conviene difundir, atacar a SALF para que al recibir ataque se produzca efecto streissand y los ultras de derechas se dividan entre PP, Vox y SALF
Si la derecha se divide en 3, ganamos
Ellos tiran bulos para defender sus intereses incluso en medio de catástrofes como la DANA
En el futuro la izquierda aprenderá atacará sus intereses en redes sociales hundiendo su demanda para hacer el fascismo inútil
Les mea en la putisima cara
Es la ostia.