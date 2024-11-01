edición general
Alquiler Seguro, la agencia inmobiliaria que se hizo gigante cobrando al inquilino el triple que al casero

Cuando en marzo de 2025 el Ministerio de Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los arrendatarios, tres demandas del Sindicato de Inquilinas llevaban ya un año en los juzgados y dos años las denuncias de Facua y OCU ante organismos de defensa del consumidor autonómicos y nacionales. La web Trustpilot, donde los consumidores alaban o critican productos y servicios de empresas, bullía esta primavera con reseñas negativas; a día de hoy acumula cerca de 700, el 85% de ellas desfavorables.

5 comentarios
DrEvil #3 DrEvil
Los propietarios de vivienda, cuando quieren dar un servicio de alquiler, legítimamente quieren el mínimo de follones. Estas empresas ofrecen ese servicio. Mucha gente mayor no alquilaría sin ellas: no son expertos en gestión de nada, la normativa es complicada y suele ir en su contra si no se toman medidas preventivas, etc.

Evidentemente el pago por ese servicio va a salir de los beneficios del alquiler. La ley obliga a maquillar el tema: o se sube el alquiler un poco y lo "paga" el casero, o se cobra en forma de "servicios". Pero va a salir del mismo bolsillo.

A mí me parece una ley populista que no vale para nada en realidad. Mientras siga habiendo más demanda que oferta, nada de eso va a cambiar.
Forni #4 Forni *
#3 Trabajo en una de esas empresas, lo de alquiler seguro es un abuso para ignorantes y/o, valga la redundancia, abusones, porque luego su forma de justificar el dineral que cobran es crear dramas de todo injustificadamente.
DrEvil #5 DrEvil
#4 Cuéntanos más. Qué comportamientos abusivos tienen? Qué dramas crean?
Para una vez que en MNM escribe alguien que sabe de lo que habla hay que aprovechar...
Destrozo #1 Destrozo
Otros piratas ladrones más.
Huid de ellos
pepel #2 pepel
Siempre sale más barato delinquir que pagar una condena.
