Alquiler Seguro, la agencia inmobiliaria que se hizo gigante cobrando al inquilino el triple que al casero

Cuando en marzo de 2025 el Ministerio de Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los arrendatarios, tres demandas del Sindicato de Inquilinas llevaban ya un año en los juzgados y dos años las denuncias de Facua y OCU ante organismos de defensa del consumidor autonómicos y nacionales. La web Trustpilot, donde los consumidores alaban o critican productos y servicios de empresas, bullía esta primavera con reseñas negativas; a día de hoy acumula cerca de 700, el 85% de ellas desfavorables.