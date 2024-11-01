Alquiler Seguro, la agencia inmobiliaria que se hizo gigante cobrando al inquilino el triple que al casero

Cuando en marzo de 2025 el Ministerio de Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los arrendatarios, tres demandas del Sindicato de Inquilinas llevaban ya un año en los juzgados y dos años las denuncias de Facua y OCU ante organismos de defensa del consumidor autonómicos y nacionales. La web Trustpilot, donde los consumidores alaban o critican productos y servicios de empresas, bullía esta primavera con reseñas negativas; a día de hoy acumula cerca de 700, el 85% de ellas desfavorables.
Evidentemente el pago por ese servicio va a salir de los beneficios del alquiler. La ley obliga a maquillar el tema: o se sube el alquiler un poco y lo "paga" el casero, o se cobra en forma de "servicios". Pero va a salir del mismo bolsillo.
A mí me parece una ley populista que no vale para nada en realidad. Mientras siga habiendo más demanda que oferta, nada de eso va a cambiar.
