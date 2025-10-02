·
14
meneos
25
clics
Alquiler imposible: los jóvenes españoles empiezan a fingir estar en pareja para poder conseguir piso
El 17,3% de quienes tienen entre 25 y 29 años están dispuestos a simular una relación para poder arrendar un vivienda.
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
jovenes
12
2
0
K
147
actualidad
10 comentarios
12
2
0
K
147
actualidad
#7
frg
*
Ahora van a venir los especuladores a soluvionar el problema de la vivienda
Sacar el cambio climático en esta noticia se merece un
Edit: ¡Espera!, farece que
#_1
me ignora. Seguro que es para poder devir chorradas sin fin.
0
K
12
#9
Arkhan
Los pobres además de querer casas gratis ahora encima se dedican a mentir para conseguir engañar a los generosos propietarios emprendedores que tanto hacen por la sociedad cobrando 1500€ por un zulo con contador de corriente y conexión a internet.
0
K
11
#3
rafaLin
*
¿Por qué hacen eso? Yo preferiría alquilar a un soltero, a una pareja gay o a una pareja mayor, pero nunca a alguien con posibilidad de tener hijos y declararse vulnerable.
0
K
10
#4
Ferran
#3
porque piden tanto de alquiler que solo lo puedes pagar con dos sueldos.
0
K
12
#5
Dragstat
*
#3
"El drama del acceso a la vivienda se intensifica en casos de jóvenes solteros, a quienes se les cierran aún más las puertas del alquiler por la falta de doble ingreso"
Parece ser que los propietarios prefieren alquilar una vivienda por 1200€ a una pareja con ingresos de 3000€ en conjunto que a un soltero que ingrese 1500€ a pesar de lo que dices. Yo pienso que con esos salarios y las cifras de natalidad que tenemos están tranquilos al respecto. No es normal que tenga niños. Sobre todo si no se acercan a los 33 años
0
K
19
#10
Leon_Bocanegra
*
#_2
Porque soy capaz de arreglar el sistema
Ostia puta , que soberbia.
0
K
9
#1
NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos en redes sociales publicando contenido climático para disminuir la demanda de inversores, ahora inundaciones, calor excesivo en verano, cambio climático...
Igual que arreglamos el mercado laboral tirando basura sobre los productos o servicios de empresas que maltraten a trabajadores para disminuir su demanda, y aplaudamos la calidad de los que tratan bien a los trabajadores.
1
K
0
#2
NPCMeneaMePersigue
#1
Por esto tengo decenas de personas tirándome en cada post contra mi
Porque soy capaz de arreglar el sistema
1
K
0
#6
LaMinaEnMiPuerta
#1
#2
la verdad es que la asociación de ideas que hace usted no tiene sentido. Se ha levantado cabreado pa algo?
0
K
10
#8
NPCMeneaMePersigue
#6
La de llevar un problema social a uno individual es tan básica que pronto te sustituye chatgpt
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
