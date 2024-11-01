'Alien': Hay un plan para la vuelta de Ripley y Sigourney Weaver está dispuesta

Sigourney Weaver ha confirmado en la New York Comic Con que ha mantenido conversaciones con Disney, propietaria de 20th Century, para retomar el papel de Ellen Ripley en una nueva entrega. Weaver ha explicado que la propuesta parte de una idea escrita por Walter Hill, productor histórico de la franquicia, que ha escrito unas cincuenta páginas sobre dónde estaría Ripley en la actualidad. La posibilidad llega en un momento de renovación del universo creado por Ridley Scott, impulsado por 'Alien: Romulus' y la serie 'Alien: Planeta Tierra'.