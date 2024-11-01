'Alien': Hay un plan para la vuelta de Ripley y Sigourney Weaver está dispuesta

Sigourney Weaver ha confirmado en la New York Comic Con que ha mantenido conversaciones con Disney, propietaria de 20th Century, para retomar el papel de Ellen Ripley en una nueva entrega. Weaver ha explicado que la propuesta parte de una idea escrita por Walter Hill, productor histórico de la franquicia, que ha escrito unas cincuenta páginas sobre dónde estaría Ripley en la actualidad. La posibilidad llega en un momento de renovación del universo creado por Ridley Scott, impulsado por 'Alien: Romulus' y la serie 'Alien: Planeta Tierra'.
Igual como en Spaceballs www.youtube.com/watch?v=aVZUVeMtYXc
Acerca de la segunda parte, me quedo con palabras de mi hermana: "No me jodas, que no tengo ni idea de ciencias y hasta yo se que la gravedad no funciona así"
#8 venga, no es para tanto. Podría ser peor, que te hagan una serie de 8 capítulos en los que se cagan en los principios del genero y de la franquicia en general y pierdas 8 horas de tu vida ("Me ha picado un
magoalien y ahora hablo con ellos....y tengo WiFi Magic Plus y te apago las cámaras con mi mente")
A mi me gusta y le salvo cosas que defendería ante la cara del mismísimo Fincher.
Mucho meterse con ella pero de ahí salio la imagen mas icónica de la franquicia, y el punto de vista desde un xenomorfo creo que lo han ido repitiendo en todas las pelis desde entonces.
Y ¡que coño! sigue siendo cruda, sin remordimientos ni piedad, y me parecía un final superdigno.
Resurrection hay que tomárselo un poco a coña, la verdad. Salí del cine superdecepcionado y la verdad es que con el tiempo le salvo cosillas e incluso para pasar el rato me la pondria
Ya estiraron el chicle en su dia con alguna película que sobraba, la verdad.