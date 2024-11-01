edición general
7 meneos
28 clics
'Alien': Hay un plan para la vuelta de Ripley y Sigourney Weaver está dispuesta

'Alien': Hay un plan para la vuelta de Ripley y Sigourney Weaver está dispuesta

Sigourney Weaver ha confirmado en la New York Comic Con que ha mantenido conversaciones con Disney, propietaria de 20th Century, para retomar el papel de Ellen Ripley en una nueva entrega. Weaver ha explicado que la propuesta parte de una idea escrita por Walter Hill, productor histórico de la franquicia, que ha escrito unas cincuenta páginas sobre dónde estaría Ripley en la actualidad. La posibilidad llega en un momento de renovación del universo creado por Ridley Scott, impulsado por 'Alien: Romulus' y la serie 'Alien: Planeta Tierra'.

| etiquetas: alien , ripley , sigourney weaver
7 0 0 K 86 ocio
17 comentarios
7 0 0 K 86 ocio
Comentarios destacados:    
ronko #4 ronko
Con Disney, ahora se va a poner a cantar con el xenomorfo.

Igual como en Spaceballs www.youtube.com/watch?v=aVZUVeMtYXc
5 K 67
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Oh, no. Por favor, no tiene sentido, imaginad otra puta peli y dejaros de chorradas.
3 K 45
Torrezzno #14 Torrezzno
#12 La peli empieza bien, premisa clasica pero buena ambientación. Pero cuando empieza a matar alien a cascoporro y el monstruo final ya me daba vergüenza ajena. Todo alien 1 es sobrevivir a un alien. Aquí son aliens down
1 K 30
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#14 Creo que todos coincidimos en 1ª mitad bien, 2ª mitad a la basura.
Acerca de la segunda parte, me quedo con palabras de mi hermana: "No me jodas, que no tengo ni idea de ciencias y hasta yo se que la gravedad no funciona así" xD
1 K 30
javibaz #2 javibaz *
Alien: IMSERSO trip.
1 K 24
Catacroc #10 Catacroc
Sigourney Weaver basicamente quiere que le renueven el seguro medico unos cuantos años mas y por eso se apunta. Que sea un cagarro o un exito le trae un poco al pairo.
1 K 24
Metabarón #9 Metabarón
Qué necesidad hay? :palm:
1 K 20
Torrezzno #8 Torrezzno
Basura alíen romulus. Como perder dos horas de tu vida
0 K 20
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#6 la pasta que se va a llevar para lo que le queda en el convento seguramente sea lo que rescate Weaver

#8 venga, no es para tanto. Podría ser peor, que te hagan una serie de 8 capítulos en los que se cagan en los principios del genero y de la franquicia en general y pierdas 8 horas de tu vida ("Me ha picado un mago alien y ahora hablo con ellos....y tengo WiFi Magic Plus y te apago las cámaras con mi mente")
0 K 10
#17 capitan.meneito
#8 mira Earth que está muy chula :troll:
0 K 10
mariKarmo #7 mariKarmo
Y qué número de clon va a ser esta vez?
0 K 16
Imag0 #5 Imag0
RIPLI!!! La superabuela!!! {0x1f496}
0 K 14
lokitogl #3 lokitogl *
Alien, la franquicia que ya nunca levantó cabeza. Una pena, claro, las dos primeras eran muy buén material.
0 K 8
#11 XXguiriXX
#3 La 3 me gustaba mucho. Resurrection es poco memorable pero se dejaba ver.
2 K 41
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#11 la 3 con el directors cut mejora bastante porque te rellena ciertos huecos del atentado que fue a cines (aunque me molaba mas el que saliera de un perro)
A mi me gusta y le salvo cosas que defendería ante la cara del mismísimo Fincher.
Mucho meterse con ella pero de ahí salio la imagen mas icónica de la franquicia, y el punto de vista desde un xenomorfo creo que lo han ido repitiendo en todas las pelis desde entonces.
Y ¡que coño! sigue siendo cruda, sin remordimientos ni piedad, y me parecía un final superdigno.


Resurrection hay que tomárselo un poco a coña, la verdad. Salí del cine superdecepcionado y la verdad es que con el tiempo le salvo cosillas e incluso para pasar el rato me la pondria
1 K 22
Ed_Hunter #15 Ed_Hunter
¿Acaso las facturas se pagan solas a base de carisma?
0 K 7
hazardum #6 hazardum
Las probabilidades de que sea un cagarro son elevadas, pero si Weaver ha cambiado de opinión leyendo el guión, quizá haya algo rescatable.

Ya estiraron el chicle en su dia con alguna película que sobraba, la verdad.
0 K 7

menéame