Alerta del repunte de la pobreza en Madrid: casi la mitad de los hogares no llega a fin de mes

Casi la mitad de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 42 por ciento de las familias de la región confiesa no poder cubrir sus gastos con los ingresos habituales. Así se denuncia en el informe 'Pobreza en Madrid. La otra cara de la región', Según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,1 millones de personas mayores de 16 años se encuentran en riesgo de exclusión social y, en tan solo un año, casi 55.000 niños han entrado a formar parte de este grupo
| etiquetas: pobreza , hogares , madrid , exclusión social , capitalismo
... que cruz señor, que cruz.
Críticando a la derecha. Mientras que con el gobierno nacional de España ha subido a l precio de los productos un 20% en 4 años, datos de pobreza por las nubes,... Deuda, precios de viviendas... Etc..
Bipartidismo forever
Que me lo han dicho aquí: www.meneame.net/story/almeria-vuelve-ser-provincia-mas-pobre-espana-es
Cloneame al pozo de la mierda.
¿No estarás un pelín obsesionado?
Pero un poquito de desprecio si siento por estos últimos.