Alerta del repunte de la pobreza en Madrid: casi la mitad de los hogares no llega a fin de mes

Casi la mitad de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 42 por ciento de las familias de la región confiesa no poder cubrir sus gastos con los ingresos habituales. Así se denuncia en el informe 'Pobreza en Madrid. La otra cara de la región', Según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,1 millones de personas mayores de 16 años se encuentran en riesgo de exclusión social y, en tan solo un año, casi 55.000 niños han entrado a formar parte de este grupo