Alerta del repunte de la pobreza en Madrid: casi la mitad de los hogares no llega a fin de mes

Casi la mitad de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 42 por ciento de las familias de la región confiesa no poder cubrir sus gastos con los ingresos habituales. Así se denuncia en el informe 'Pobreza en Madrid. La otra cara de la región', Según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,1 millones de personas mayores de 16 años se encuentran en riesgo de exclusión social y, en tan solo un año, casi 55.000 niños han entrado a formar parte de este grupo

OCLuis #2 OCLuis *
Que sigan votando libertad, que se quedarán sin vivienda, sin comer y sin trabajo pero por lo menos no les gobernará la izquierda y les quitará sus casas, se quedarán sin comer y perderán los trabajos.

... que cruz señor, que cruz.:palm:
#9 Katos
#2 y luego que porque en España se vota bipartidismo.
Críticando a la derecha. Mientras que con el gobierno nacional de España ha subido a l precio de los productos un 20% en 4 años, datos de pobreza por las nubes,... Deuda, precios de viviendas... Etc..

Bipartidismo forever
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero tienen cañas que es lo importante.
yoma #3 yoma
#1 Y llegado el caso no se encuentran con su ex.
Macadam #6 Macadam *
#1 Esto va a ser por lo mismo que en Almería, los 40 años del PSOE gobernando en Madrid xD

Que me lo han dicho aquí: www.meneame.net/story/almeria-vuelve-ser-provincia-mas-pobre-espana-es
#12 mcfgdbbn3
#1: Que hagan como la #Pimpampún y se pillen un chalet en la sierra a costa de los fondos públicos, así se podrán ahorrar el coste del alquiler y podrán llegar a fin de mes. :-P
yoma #4 yoma
Pero tienen libertad para elegir entre no comer o pasar hambre. :troll:
Cloneame al pozo de la mierda.
#7

Cloneame al pozo de la mierda.  media
tremebundo #10 tremebundo
#7 No te pierdes ni un envío sobre Ayuso y después te quedas para comentar.
¿No estarás un pelín obsesionado?
cocolisto #5 cocolisto
Lo siento por la gente buena e incluso por los tolais que votaron al ppcorrupto.
Pero un poquito de desprecio si siento por estos últimos.
#11 Archaic_Abattoir
¿Entonces se pueden tomar cañas o no? Yo es que no me entero.
