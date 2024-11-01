edición general
Alerta en Galicia por el incremento de los ataques de lobo, que ya afectan a nueve reses cada día

Cada día son atacadas por el lobo nueve cabezas de ganado en Galicia, según recogen los datos que ha hecho públicos este miércoles el gobierno gallego, que ha alertado del incremento que se registra en estos episodios.

Enero2025 #2 Enero2025
Son reses fachas.
vicus. #1 vicus.
El lobo tiene tanto derechos a estar ahí como el hombre, y cuando hay hambre hay que comer, y si en el monte no tienen para comer, por culpa de quitarle el o sustento, pues a lo que sea, y al que no le guste que se joda.
#4 Astur_
#1 buena reflexión de vicus, los asturianos y gallegos que se piren a vivir a madrid con las libertaz
#3 Astur_ *
Como subo noticias de esto cada poco y muchas me las tumban, irrelevante etc...
Creo que alguno debería pensar un poco, más lejos, y que los lobos no solo comen animales a maltratadores ni todos son fachas, ni todos son cazadores, ni todos están en el chigre, etc
En cambio esto está cambiando la manera de alimentarnos a todos los españoles, teniendo cada vez mas ganadería de intensivo y menos de intensivo
En Galicia y Asturias cada año perdemos montones de ganaderias los jóvenes ya no quieren trabajar en nada que tenga que ver con el ganado
edito 1 y 2 se me adelantaron...
Dakaira #5 Dakaira
#3 que pastoreen y no dejen el ganao a su aire... (Como se hizo toda la vida de Dios)

Por cierto ni cotiza que muchos de esos ataques no son tal.
