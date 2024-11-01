Alerta en Cataluña por la salida de prisión de uno de los "delincuentes más peligrosos"

Dino Marcelo Miller saldrá de la cárcel de Ponent, en Lleida, los próximos días. Está condenado a 60 años por dos asesinatos, un intento de homicidio y robos con violencia. Es uno de los delincuentes más peligrosos y no se ha sometido a ningún programa de reinserción. Dino Marcelo Miller saldrá de la prisión de Ponent, en Lleida, donde cumple condena, el próximo 16 de abril. Ante esta salida inminente, la Fiscalía de Lleida ha avisado a los Mossos d'Esquadra de esa excarcelación para que se vigile "con lupa" durante las próximas semanas.