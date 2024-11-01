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Alerta en Cataluña por la salida de prisión de uno de los "delincuentes más peligrosos"

Alerta en Cataluña por la salida de prisión de uno de los "delincuentes más peligrosos"

Dino Marcelo Miller saldrá de la cárcel de Ponent, en Lleida, los próximos días. Está condenado a 60 años por dos asesinatos, un intento de homicidio y robos con violencia. Es uno de los delincuentes más peligrosos y no se ha sometido a ningún programa de reinserción. Dino Marcelo Miller saldrá de la prisión de Ponent, en Lleida, donde cumple condena, el próximo 16 de abril. Ante esta salida inminente, la Fiscalía de Lleida ha avisado a los Mossos d'Esquadra de esa excarcelación para que se vigile "con lupa" durante las próximas semanas.

| etiquetas: salida , prisión , delincuente peligroso , dino marcelo miller
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Kantinero #11 Kantinero
reconozco que me he equivocado, Por enésima vez
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Kantinero #8 Kantinero
#7 Mira quién viene a hablar de cuento......
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Mesto #9 Mesto
#8 Ok, reconozco que me he equivocado, por un momento pensé que se podía debatir contigo sobre temas relacionados con el envío.
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#3 cheddar
Cómo va a ser peligroso?? Hombre , por dios!!. Después de 60 años de cárcel :wall: Pd: y matará a alguien y no será culpa de nadie
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antesdarle #4 antesdarle
#3 fue condenado a 60 años pero no habrá pasado tantos años en la cárcel porque si no, pocas ganas y fuerzas le quedarían por delinquir. Me imagino que si a finales de los 80 cometió el asesinato. Ahora debe rondar los 60.
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#13 mosquis
#4 Estuvo 20 años en prisión, salió en 2021 y se dedicó a atracar supermercados en Lleida, volvió a prisión y ahora sale otea vez libre, tiene 56 años así que es muy probable que vuelva a delinquir.
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siempreesverano #10 siempreesverano *
#3 Tiene 51 años en 2021, osea que 56 hoy.
Si no ha seguido planes de reinserción no entiendo lo de salir antes de la cárcel
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#1 Luiskelele
Ojalá le pongan una vivienda al lado del ministro de justicia, o quien sea que permita estas leyes
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Kantinero #2 Kantinero
#1 Supongo que no eres consciente, es mucho suponer, de la imbecilidad que acabas de soltar.
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Mesto #7 Mesto
#2 No es ninguna imbecilidad.

Si los responsables políticos dejaran de vivir en sus atalayas con seguridad armada y vivieran nuestro día a día con la delincuencia seguramente cambiaría mucho el cuento.
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Guanarteme #12 Guanarteme *
#1 Buah, un vicepresidente tuvo a una turba de alborotadores acosando y alterando el orden público en la puerta de su casa y no se movió un dedo.

Edit CC #7
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#5 Poll
#1 Mató a un expolicía implicado en el caso Snoopy. Eso fue durante la mayoría absoluta de Aznar en el año 2000.

Creo que le toca una casa al lado de Ángel Acebes :troll:
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#6 Poll
#5 Corrijo, no lo mato, pero lo dejo tretraplejico y murió 2 años más tarde.
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menéame