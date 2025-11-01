ES-Alert: el PP maltrata a sus víctimas

La dana, el Yak-42, el 11M, o las mujeres afectadas por la negligencia de las mamografías en Andalucía. Existe un larguísimo historial de desprecio y maltrato por parte de la derecha española hacia las víctimas de su propia gestión
Sin desmerecerlas, obviamente. Quiero decir que evidencia hasta donde han metido la pata y como no pueden cambiar el relato de los hechos dan por sentado que si desprestigian bastante a esas personas el fiel de la balanza volverá a estar de su lado.
Lo perverso de esta situación es que si votas al PP tienes que estar de acuerdo en desprestigiar a estas personas.
Es un paso más en el síndrome de Estocolmo: de defender a quien te tiene secuestrado a desprestigiar a las otras víctimas que, junto contigo, sufren sus políticas.
La lista es infinita y en otro país les hubiera costado la desaparición pero aquí les funciona la técnica del fango.