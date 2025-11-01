edición general
ES-Alert: el PP maltrata a sus víctimas

ES-Alert: el PP maltrata a sus víctimas

La dana, el Yak-42, el 11M, o las mujeres afectadas por la negligencia de las mamografías en Andalucía. Existe un larguísimo historial de desprecio y maltrato por parte de la derecha española hacia las víctimas de su propia gestión

pingON #2
Lo que les jode realmente es que los descubran, "si la has cagado que nadie se entere", son unos inmaduros, es la única forma de comprender estos comportamientos, tanto del partido como de sus votantes
OCLuis #1
Al PP las víctimas y familiares de sus actos delictivos les molestan como las mocas a un cagao.

Sin desmerecerlas, obviamente. Quiero decir que evidencia hasta donde han metido la pata y como no pueden cambiar el relato de los hechos dan por sentado que si desprestigian bastante a esas personas el fiel de la balanza volverá a estar de su lado.

Lo perverso de esta situación es que si votas al PP tienes que estar de acuerdo en desprestigiar a estas personas.
Es un paso más en el síndrome de Estocolmo: de defender a quien te tiene secuestrado a desprestigiar a las otras víctimas que, junto contigo, sufren sus políticas.
thorpedo #3
El PP y la gestión de crisis.... Es que no dan una a derechas. Y claro cuando la han cagao balones fuera... Que si son sólo unos hilillos de plastilina, que si no se habrían saliendo, que si no teníamos información del gobierno sobre el temporal,...
La lista es infinita y en otro país les hubiera costado la desaparición pero aquí les funciona la técnica del fango.
