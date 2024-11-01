Alemania impide que un petrolero ruso de la “flota en la sombra” entre en el Mar Báltico (ING)

Alemania negó la entrada en sus aguas al petrolero Tavian, de bandera camerunesa y vinculado a la “flota fantasma” rusa. Este es el primer caso conocido de un buque que está siendo excluido del Mar Báltico. El barco, un viejo “petrolero zombi” con nombre e identificación falsos y posible bandera falsa, fue rechazado aún en aguas danesas y cambió rumbo hacia el mar de Noruega. Desde allí, no está lejos de Murmansk, otro puerto petrolero ruso. La medida marca un endurecimiento alemán, aunque las razones exactas siguen sin aclararse.