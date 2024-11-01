El alegato de Helena Resano contra la insufrible lacra del terrorismo machista: "¿Qué os pasa?"

El contexto: "Muchas mujeres piensan -con razón- que nada ha cambiado, que el sistema les falla, que ellos siguen actuando con total impunidad", denuncia la presentadora de laSexta Noticias. En lo que va de año son ya nueve las víctimas de violencia machista, el triple que en el mismo periodo de 2025.
| etiquetas: terrorismo , machismo
Tienen un discurso muy parecido al de Vox con la delincuencia y la inmigración. En ambos casos asociando ciertos delitos con un grupo demográfico, y a partir de ahí construyendo narrativas que no ayudan ni a comprender la realidad ni a mejorarla, pero que crean un bucle autorreferencial muy agradable para quien lo vive, como el de las máquinas… » ver todo el comentario
Y ni así, pero es que ni así caen en la cuenta de que esto del feminismo es un timo.