El alegato de Helena Resano contra la insufrible lacra del terrorismo machista: "¿Qué os pasa?"

El contexto: "Muchas mujeres piensan -con razón- que nada ha cambiado, que el sistema les falla, que ellos siguen actuando con total impunidad", denuncia la presentadora de laSexta Noticias. En lo que va de año son ya nueve las víctimas de violencia machista, el triple que en el mismo periodo de 2025.

9 comentarios
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo *
"En la pantalla aparecen los rostros de Jeffrey Epstein, el expríncipe Andrés, el exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, el hombre detenido en Tenerife por matar a su hijo y herir de gravedad a su mujer y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista." Estaba tan indignada que se le olvidó incluir a alguno del PSOE xD xD
#8 ernovation
#6 Lo de "aparecen las caras" no es estrictamente cierto en todos los casos.
#9 DenisseJoel
> Muchas mujeres piensan -con razón- que nada ha cambiado, que el sistema les falla, que ellos siguen actuando con total impunidad

Tienen un discurso muy parecido al de Vox con la delincuencia y la inmigración. En ambos casos asociando ciertos delitos con un grupo demográfico, y a partir de ahí construyendo narrativas que no ayudan ni a comprender la realidad ni a mejorarla, pero que crean un bucle autorreferencial muy agradable para quien lo vive, como el de las máquinas…   » ver todo el comentario
fofito #3 fofito
Que os pasa ...a quienes?
#7 ernovation
#3 A los femininistas. Se ve que necesitan estar gritando la crispación para poder medrar.
#1 rodrig *
Que unos cuantos desgraciados sean machistas no significa que todos los hombres lo sean.
#4 ernovation
#1 "not all men" y tal. Cuando no pueden responder a un argumento válido, pues lo intentan ridiculizar.
#5 JotaMcnulty *
#1 La estadística es caprichosa. Sin datos en la mano ahora mismo, me atrevería a decir que el 100% de los asesinatos perpretados por la banda terrorista machista han sido cometidos por hombres.
#2 ernovation
Muchas mujeres piensan -con razón- que nada ha cambiado

Y ni así, pero es que ni así caen en la cuenta de que esto del feminismo es un timo.
