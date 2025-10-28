Aldi ofrece cargar tu coche eléctrico por 29 céntimos el kWh

Aldi se ha convertido en una de las fuerzas emergentes más interesantes en el sector de la carga de coches eléctricos en Europa. Empezando por su mercado local, Alemania, donde tras desplegar más de 160 nuevos puntos de carga en lo que va de año, el gigante alemán anuncia ahora la puesta en marcha de los llamados E-Ladehubs, espacios de recarga de alta capacidad que prometen cargar hasta seis vehículos al mismo tiempo, y lo más importante, con las tarifas más bajas del sector.
| etiquetas: supermercado , aldi , eléctrico , alemania
"Según datos del propio grupo, actualmente es posible cargar por solo 29 céntimos el kWh en los cargadores de 22 kW, por 44 céntimos/kWh en puntos de carga rápida de 50 kW y por 47 céntimos en los de alta potencia, a partir de 150 kW."
Precios bastante interesantes siendo Alemania. Al nivel de Ionity y Supercharger de Tesla, ofreciendo aún más variedad de precios y velocidades de carga.
El precio de carga AC, se ve bastante interesante. Aunque los Aldi tampoco suelen ser supermercados en los que te estés una hora haciendo la compra para cargar los 11kW de rigor (o 22 si tú vehículo lo admite en AC).
En centros comerciales con más variedad de tiendas, es dónde más puede aprovecharse esa carga AC a esos precios.
Seguro que el coche funciona peor.