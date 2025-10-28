Aldi ofrece cargar tu coche eléctrico por 29 céntimos el kWh

Aldi se ha convertido en una de las fuerzas emergentes más interesantes en el sector de la carga de coches eléctricos en Europa. Empezando por su mercado local, Alemania, donde tras desplegar más de 160 nuevos puntos de carga en lo que va de año, el gigante alemán anuncia ahora la puesta en marcha de los llamados E-Ladehubs, espacios de recarga de alta capacidad que prometen cargar hasta seis vehículos al mismo tiempo, y lo más importante, con las tarifas más bajas del sector.