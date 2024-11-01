edición general
9 meneos
32 clics
El alcalde de Oleiros sorprende en televisión: «A Donald Trump debían matarlo»

El alcalde de Oleiros sorprende en televisión: «A Donald Trump debían matarlo»

El alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane, conocido como “Gelo”, ha provocado una fuerte polémica tras unas declaraciones realizadas en directo en el programa “En boca de todos”, de Cuatro, presentado por Nacho Abad. Un fragmento de la entrevista se ha hecho viral en redes sociales después de que el regidor afirmase que al expresidente estadounidense Donald Trump “debían matarlo”.

| etiquetas: alcalde , oleiros , trump , matar
7 2 0 K 95 politica
17 comentarios
7 2 0 K 95 politica
carakola #6 carakola
Daría igual porque la maquinaría que tiene detrás seguiría el mismo camino. Tenga razón o no, se ha pasado un poco. Pero mucho menos que los USA asesinando a Khamenei.
1 K 33
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Por cierto, me encanta la falsa indignación de Macho Abad y sus contertulios.
1 K 26
#3 sesky
Oleiros es el Concello más rico de Galicia, teniendo un alcalde comunista. Por poner en contexto
1 K 17
Sr.No #10 Sr.No *
Pues no le falta razón con lo de que en este momento es "el terrorista más grande del mundo".

Para muestra, tres botones:
* www.meneame.net/story/oms-asegura-tener-constancia-13-centros-salud-at
* www.meneame.net/story/fragata-iran-hundida-regresaba-unos-ejercicios-n
* www.meneame.net/story/analisis-sugiere-escuela-fue-golpeada-medio-ataq

Y solo van cinco días :palm:
0 K 14
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Si lo conoces no sorprende nada, simplemente es un día más en el trabajo para él.
0 K 12
#15 pascuaI
Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Trump sí, y también con asesinar a políticos de otros países por considerarlos amenazas. Entonces, supongo que no le parecerán mal las declaraciones de Gelo :-P
0 K 12
XtrMnIO #13 XtrMnIO
"a Donald Trump debían matarlo, porque si no lo matan, nos va a matar a todos"

Es lo que dijo, y no voy a ser yo quien le lleve la contraria.
0 K 11
YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre
+1

Ojo por ojo, unos matan a su líder, los otros deberían poder matarlo también. Nuestro antepasados tenían claras ciertas cosas básicas :troll:
0 K 11
#9 unocualquierax *
EX-PRESIDENTE ???

El artículo lo dice dos veces !
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues a predicar con el ejemplo, en washington está, esperamos :popcorn:
0 K 8
#4 Barriales
#2 y tu de guardaspaldas de zanahorio.
0 K 7
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#4 como me has pillado, y has vistos todo lo que he dicho siempre siempre de la gran cultura anglosajona, calado me tienes :troll:
0 K 8
#8 Barriales
#5 darías tu vida por el.
0 K 7
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
#8 voto a bríos!! Y las de mis hijos si fuera menester!!! El dineral que llevo gastado para que ejerzan de escudo humano de forma eficiente
0 K 8
#14 Barriales
#11 lo anormal sería lo contrario.
0 K 7
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
#14 es lo que dice el niño Jesús judío.
0 K 8
#17 Barriales
#16 alabado sea el simio.
0 K 7

menéame