El alcalde de Oleiros sorprende en televisión: «A Donald Trump debían matarlo»

El alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane, conocido como “Gelo”, ha provocado una fuerte polémica tras unas declaraciones realizadas en directo en el programa “En boca de todos”, de Cuatro, presentado por Nacho Abad. Un fragmento de la entrevista se ha hecho viral en redes sociales después de que el regidor afirmase que al expresidente estadounidense Donald Trump “debían matarlo”.
Es lo que dijo, y no voy a ser yo quien le lleve la contraria.
Ojo por ojo, unos matan a su líder, los otros deberían poder matarlo también. Nuestro antepasados tenían claras ciertas cosas básicas
El artículo lo dice dos veces !