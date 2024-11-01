La OMS asegura tener constancia de 13 centros de salud atacados en Irán [eng]

El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró ayer (5 de marzo) que ha verificado 13 ataques a infraestructura sanitaria en Irán en medio de una campaña estadounidense-israelí y que está verificando informes que indican que cuatro trabajadores sanitarios murieron y otros 25 resultaron heridos. "Se estima que 100.000 personas han abandonado Irán y, en el Líbano, más de 60.000 han sido desplazadas", declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa.