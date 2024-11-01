edición general
La OMS asegura tener constancia de 13 centros de salud atacados en Irán [eng]

El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró ayer (5 de marzo) que ha verificado 13 ataques a infraestructura sanitaria en Irán en medio de una campaña estadounidense-israelí y que está verificando informes que indican que cuatro trabajadores sanitarios murieron y otros 25 resultaron heridos. "Se estima que 100.000 personas han abandonado Irán y, en el Líbano, más de 60.000 han sido desplazadas", declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa.

Verdaderofalso
Solo 13? Pues viendo lo de Gaza pocos me parecen
0
Un_señor_de_Cuenca
Cuántos errores de puntería tienen últimamente los sionistas.
0
cenutrios_unidos
Pocos me parecen.
0
YoSoyTuPadre
¿A dónde van empezar a llegar todos eso miles de desplazados? espero que los paises europeos que prestan sus bases a EEUU para ataques directos sean también los que los acojan... ¿o va a ser un reparto proporcional como con los sirios?
0
Ishkar
Crímines de guerra? En esta economía?
0

