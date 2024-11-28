El alcalde de Kiev propone reducir la edad de movilización mientras sus hijos viven en el extranjero

Ante la escasez de soldados en las Fuerzas Armadas de Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, propuso reducir la edad de movilización en el país de 25 a 22 años. "En este momento, solo se puede ser movilizado en Ucrania a partir de los 25 años. Se podría reducir [la edad de movilización] en 1 o 2 años, a 23
| etiquetas: klichkó , propuesta de movilización , hijos en el extranjero
Y por supuesto que no leerás que los hijos de los mandamases rusos se quedan en casa, o en el extranjero, viviendo bien mientras que los mandan al matadero a cambio de la gloria de Putin. Y no lo leerás porque lo que has enviado es una subsidiaria del Kremlin que hace eco de una publicación de RT, como puedes leer a pie de artículo y como indico en #9
The children of the Russian elite are hiding out in the West
Journalists call Russian officials children and offer them to go to war
#3 Me encanta "tiempos difíciles" como eufemismo para "están intentando matarte". Lo apuntaré.
Y todo, por no sentarse a negociar (porque no les dejan, quienes montaron esta guerra: occidente, le pese a quien le pese).
www.lemonde.fr/en/international/article/2024/11/28/biden-administratio
Biden administration urges Ukraine to lower
… » ver todo el comentario
Este ya es todo un colonizador
Lo triste es que habrá muchos padres y madres que les matarán a sus hijos en el frente y voten por este excremento humano para alcalde.
Esta noticia esta tb en T-online (noticiero online aleman) que pertenece a Telekom Deutschland.
www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100997028/ukraine-krieg-klitsch
Fuente original:
Nachrichtenagentur dpa
Deutsche-Press Agentur
Es la mayor agencia de noticias alemana.
es.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Presse-Agentur
m.youtube.com/watch?v=t-IzMBdF_yk
canción que expone lo mismo pero en otra guerra.
Y no he mandado la de Telekom Online, pues no es la primera vez que me tumbais noticias parecidas por estar en aleman la noticia.
Por eso he buscado algo en español,, pero para vosotros todo bulo si es fontrario a Ucrania.
Respecto a lo que dices de los hijos de los mandamases Rusos, doy por supuesto que no los mandan, pues es una dictadura y supuestamente en una operacion especial "eterna".
Pero los Ucranianos estan en guerra, y supuestamente sus mandamáses han sido democraticamente elegidos, pero tb mandan sus hijos al extranjero.
Y es la noticia que he leido en aleman. No la de Putin manda al extranjero a sus hijos para evitar que vayan al frente de guerra. Que si apareciese, 5b lo mandaria