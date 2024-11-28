edición general
El alcalde de Kiev propone reducir la edad de movilización mientras sus hijos viven en el extranjero

Ante la escasez de soldados en las Fuerzas Armadas de Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, propuso reducir la edad de movilización en el país de 25 a 22 años. "En este momento, solo se puede ser movilizado en Ucrania a partir de los 25 años. Se podría reducir [la edad de movilización] en 1 o 2 años, a 23

RoterHahn #3 RoterHahn
No voy a ser yo el que critique a los Ucranianos, pues le han votado para alcalde de su capital en estos tiempos dificiles para ellos, pero si yo tuviese hijos, y leo que los de los mandamases estan en el extranjero, les diria claramente que envio los míos al matadero, detras de los suyos.
2 K 41
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#3 Ucrania no va al matadero, Rusia convierte a Ucrania en un matadero, que no es lo mismo.

Y por supuesto que no leerás que los hijos de los mandamases rusos se quedan en casa, o en el extranjero, viviendo bien mientras que los mandan al matadero a cambio de la gloria de Putin. Y no lo leerás porque lo que has enviado es una subsidiaria del Kremlin que hace eco de una publicación de RT, como puedes leer a pie de artículo y como indico en #9
2 K 11
#17 pascuaI *
#11 Ah, pues menos mal que como Rusia es el malo de la peli, y ni los hijos de Putin ni los de sus amigos tampoco van a la guerra, podemos aplaudir que este señor pida que los hijos de otros vayan al frente mientras los suyos se corren unas buenas juergas en el extranjero.
1 K 18
suppiluliuma #20 suppiluliuma *
#3 #17 Ya que os veo tan interesados en este tema, podríais subir alguna de estas. :troll:

The children of the Russian elite are hiding out in the West

Journalists call Russian officials children and offer them to go to war

#3 Me encanta "tiempos difíciles" como eufemismo para "están intentando matarte". Lo apuntaré.
0 K 10
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Hasta el ultimo ucraniano.,.. :shit:
Y todo, por no sentarse a negociar (porque no les dejan, quienes montaron esta guerra: occidente, le pese a quien le pese).
1 K 31
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#1 Hasta el último ucraniano pobre
1 K 26
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
Esa es la manera de actuar y pensar de alguien de derechas, igual me llevo una sorpresa porque en ningún lado existe la perfección.
1 K 24
janatxan #5 janatxan
Vale mas un metro cuadrado que las vidas de tus ciudadanos, buenos dirigentes.
1 K 22
MisturaFina #12 MisturaFina
La guerra es para los tontos que hacen caso. Los que la organizan no salen de su despacho. Como nuestra jodida presidenta de la UE. Que vayan sus hijos!
1 K 22
#10 Shibuya
Esto es como el hijo de Netanyahu. Que vive en USA para no ser llamado a filas.
1 K 21
karakol #4 karakol
Id vosotros delante que ya os alcanzo.
0 K 20
HeilHynkel #16 HeilHynkel *
No voy a defender al UkraNATO ... pero eso de bajar la edad de movilización lo lleva pidiendo la OTAN hace tiempo. No es cosa del alcalde. De hecho, un detalle raro de esta guerra es que mandaban al frente a los mayores en lugar de los más jóvenes como pasa en otras.

www.lemonde.fr/en/international/article/2024/11/28/biden-administratio

Biden administration urges Ukraine to lower

…   » ver todo el comentario
0 K 20
Gadfly #2 Gadfly
Tb puede ir su puta madre
1 K 19
azathothruna #8 azathothruna
Por eso algunos ucros favorecen europa.
Este ya es todo un colonizador
0 K 13
Olepoint #19 Olepoint
¿ Y ningún periodista "rogelio" le ha preguntado en público qué hacen sus hijos en edad de defender a "la patria" en el extranjero ?

Lo triste es que habrá muchos padres y madres que les matarán a sus hijos en el frente y voten por este excremento humano para alcalde.
0 K 7
#6 Khanbaliq
A ver quien le dice algo al bichaco, te da una hostia y te viste de torero, joder, que fue campeón del mundo de los pesos pesados.
0 K 7
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Esta información pertenece a su autor original y se encuentra en el sitio https://actualidad.rt.com/actualidad/572736-alcalde-kiev-propone-reducir-edad-movilizacion?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
1 K 1
RoterHahn #14 RoterHahn
#9
Esta noticia esta tb en T-online (noticiero online aleman) que pertenece a Telekom Deutschland.
www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100997028/ukraine-krieg-klitsch

Fuente original:
Nachrichtenagentur dpa
Deutsche-Press Agentur
Es la mayor agencia de noticias alemana.
es.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Presse-Agentur  media
2 K 46
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#9 parece que te molesta la realidad
m.youtube.com/watch?v=t-IzMBdF_yk
canción que expone lo mismo pero en otra guerra.
1 K 35
RoterHahn #18 RoterHahn *
#9
Y no he mandado la de Telekom Online, pues no es la primera vez que me tumbais noticias parecidas por estar en aleman la noticia.
Por eso he buscado algo en español,, pero para vosotros todo bulo si es fontrario a Ucrania.

Respecto a lo que dices de los hijos de los mandamases Rusos, doy por supuesto que no los mandan, pues es una dictadura y supuestamente en una operacion especial "eterna".

Pero los Ucranianos estan en guerra, y supuestamente sus mandamáses han sido democraticamente elegidos, pero tb mandan sus hijos al extranjero.
Y es la noticia que he leido en aleman. No la de Putin manda al extranjero a sus hijos para evitar que vayan al frente de guerra. Que si apareciese, 5b lo mandaria
0 K 15

