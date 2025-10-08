El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»

El regidor de la localidad lucense, Manuel Lorenzo Varela, del PP, decidió interrumpir al portavoz de Por Chantada, Antom Fente, cuando este defendía una moción para condenar el «genocidio» de Israel en Gaza. Con tono tranquilo, el veterano político conservador pronunció una frase abrupta, ajena a los usos del debate democrático: «Quien dirige el pleno soy yo, cuando usted sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya lo dirigirá usted».