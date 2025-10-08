edición general
El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»

El regidor de la localidad lucense, Manuel Lorenzo Varela, del PP, decidió interrumpir al portavoz de Por Chantada, Antom Fente, cuando este defendía una moción para condenar el «genocidio» de Israel en Gaza. Con tono tranquilo, el veterano político conservador pronunció una frase abrupta, ajena a los usos del debate democrático: «Quien dirige el pleno soy yo, cuando usted sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya lo dirigirá usted».

7 comentarios
#1 sliana
Los mejores caciques están en Galicia, otro realmente les gustaría estar en Madrid, hay más dinero.
#2 vixia
#1 Este ya estuvo en Madrid de senador una legislatura, en la que su única actividad en cuatro años fue una pregunta oral.
#7 wata
#4 Menudo gilipollas el alcalde.
#5 Ovlak
Al margen del tema tratado, la función de un alcalde en un pleno municipal es presidirlo y moderarlo, no dirigirlo. No tiene potestad para hacer lo que le dé la gana, hay unas normas y su capacidad de decisión se limita a lo que en ellas se disponga. No tiene que dejar hablar por magnificencia, tiene que dejar a hablar porque los concejales tienen derecho a ello. Da igual si habla de Gaza o del apareamiento del colibrí, si está en el orden del día y se ajusta a los tiempos y normas reglamentarios, el concejal tiene derecho a voz y el alcalde a joderse.
#6 SeñorPresunciones
Parece que en Vox y el PP te hacen un test de hijoputismo antes de darte el carnet. Si no eres un pedazo de mierda infecta no te admiten.
#3 Nómada_sedentario
Gran alcalde y mejor persona, por lo que veo...
PD: no, no me sorprende
